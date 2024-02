Faustino ‘el Tino’ Asprilla, una de las máximas glorias del fútbol colombiano, estuvo en el municipio de Becerril en el marco del Festival Folclórico de la Paletilla disputando el tradicional partido de las estrellas, juego en el que además estuvieron figuras como Giovani Hernández, Javier Araujo, Martín Arzuaga y personalidades del sector político del muncipio becerrilero y zonas cercanas.

En diálogo con EL PILÓN, Asprilla se pronunció sobre la situación de Alianza Fútbol Club, equipo que se encuentra disputando la Liga BetPlay en Valledupar.

“Eso que sucedió con Alianza Petrolera, que ahora está en Valledupar, esas son cosas entre los directivos de los equipos que siempre se aprovechan de las ciudades cuando llega un alcalde nuevo y cuando arreglan con ellos siempre toman la decisión de cambiar”, señaló el exjugador de equipos como Parma, Nacional, Cúcuta Deportivo, entre otros clubes.

El astro del fútbol, quien es muy amigo de Steven Arce, quien le dedicó unas palabras semanas atrás, agregó: “Esa es una situación respetable, al fin de cuenta los dueños del equipo sabrán que es lo que más les conviene, lo que pueden lograr para sus clubes y es algo que se viene manejando hace tiempo en el fútol colombiano”.

Por otro lado, puntualizó que de lo único que ha sabido de Alianza Fútbol Club es netamente futbolístico, que de los temas directivos conocen lo que ha salido por los diferentes medios de comunicación en los que a principios y mediados de año fueron protagonistas las ciudades de Barrancabermeja y Valledupar.

En su llegada al municipio de Becerril, Asprilla, quien habló recientemente de la situación de James en Sao Paulo, integró el equipo llamado las glorias de la Selección Colombia enfrentando al equipo ‘Los amigos’ de Martín Arzuaga, en compromiso donde el vallecaucano anotó dos goles y se llevó el aplauso de la gente que asistió al estadio Pacho Rojas, sede del encuentro deportivo.

“Muy feliz de estar acá en este municipio, agradecido con Martín Arzuaga que me extendió la invitación, aquí estoy conociendo, me siento feliz. Es la primera vez que vengo, por eso estoy emocionado, conociendo y me estoy pasando un momento muy agradable”, destacó Asprilla.

