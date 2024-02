El último partido de la tricolor en el torneo Preolímpico de fútbol no había terminado, pero el marcador parecía sentenciado, por lo que muchos hinchas no esperaron y empezaron a pedir la cabeza del estratega. Bolivia también le ganó a los dirigidos por Héctor Cárdenas y su situación al frente del equipo parece sentenciada.

Y es que la Selección Colombia terminó el torneo con un resultado negativo histórico: todos los partidos perdidos y sin hacer ni siquiera un gol, lo que algunos hinchas recordaron otros malos resultados que en comparación no lucen tan abruptos como el de esta ocasión.

Otros no dudaron en llamarlo “experto en papelones”, recordando la final que perdió por goleada cuando estaba al frente del Deportivo Cali, en 2017-1.

EXPERTO EN PAPELONES 💚👀🇨🇴❌ Yo pensé que Héctor Cárdenas el peor ridículo en su carrera como DT fue haber perdido esa final con @AsoDeporCali goleado 5-1 en 2017-1. Pero no ya se superó el Preoolímpico 2023 con la @FCFSeleccionCol sub 23.

No ganó un partido ni marcó un gol pic.twitter.com/LNWF0Hw0MJ

— Camilo Arias (@CamiNews93) February 1, 2024