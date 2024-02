David Ospina no atraviesa por un buen momento en Arabia Saudita, pues, este jueves primero de febrero, se volvió a lesionar.

El portero colombiano arrancó como titular en el amistoso de pretemporada entre el Al Nassr e Inter Miami, pero solo duró en cancha 30 minutos, debido a una molestia que lo obligó a salir del terreno de juego.

Las imágenes de la transmisión internacional muestra los gestos de frustración del arquero antioqueño, quien después de casi un año de inactividad estaba regresando a la titular de Al Nassr.

Por los videos que muestran el momento exacto de la lesión, se cree que el problema de David Ospina es muscular, pero habrá que esperar el parte médico oficial de su club para determinar cuántos días estará de baja.

🚨 DAVID OSPINA IS GOING OFF 🚨 https://t.co/jkwTIgunOg

— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) February 1, 2024