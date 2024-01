Este domino 31 de diciembre los colombianos celebran la llegada del 2024 y con ello hay muchas tradiciones. Desde el uso de ropa interior de color amarillo, de la cual la periodista Érika Zapata hizo un reportaje en Noticias Caracol, hasta la típica creación de muñecos de año viejo se esparcen por todo el país y este año estos son los más sonados.

Es una tradición que se hace en varios países de Latinoamérica y que comenzó en Ecuador. Es un muñeco de tamaño real con material reciclado, pólvora y ropa usada que tiene orígenes en la época de la colonización española.

El ritual simboliza la despedida de un año que se va y otro que viene. Es una práctica que se une a diferentes agüeros de 31 de diciembre que se hacen en Colombia, como ingerir 12 uvas y pedir 12 deseos, cargar lentejas en el bolsillo y dar una vuelta con una maleta.

Dentro de los muñecos que más han comprado los colombianos, por ejemplo, en la ciudad de Cali, están los de Álvaro Uribe, Gustavo Petro y Francia Márquez.

Sin embargo, en ciudades como Barranquilla han surgido algunos muñecos curiosos, como el de Faustino Asprilla, que ha recibido burlas luego de la polémica con el DT Arturo Reyes.

Como consecuencia de esta discusión que tuvieron en un programa de ESPN, el exjugador se volvió muñeco de año viejo para la celebración de fin de año, haciéndolo parecer, además, que es un policía.

