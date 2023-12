Los agüeros en Colombia marcan una tradición para tener un año nuevo exitoso lleno de prosperidad como lo indica la canción de los Billo’s Caracas Boys “año nuevo y vida nueva, más alegres los días serán”.

En diciembre es inevitable comenzar a hablar de aquellas creencias populares que se han convertido en costumbres especiales e incluso obligatorias durante el último mes del año. En los hogares colombianos cuando se acercan las fechas finales del año hablamos de los populares agüeros navideños que nos indican las tradiciones populares de nuestra cultura para atraer salud, dinero, prosperidad y amor.

Hoy en día, el agüero o presagio es asociado a predecir el futuro. Desde su etimología, que resulta ser una de las maneras en la que nos acercamos a las palabras, se evidencia que su significado es “escuchar a las aves”. Para Gabriela Bravo Vargas, antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, a partir de la historia occidental, específicamente de Roma, se puede identificar la figura primordial del agüero en la sociedad quienes por medio de un sacerdote predecían el futuro, a partir de acciones como: observar el vuelo de las aves o escuchar su canto.

Según Bravo, alrededor del mundo están instauradas una serie de creencias y supersticiones que hacen que este tipo de tradiciones provengan de una mezcla cultural y no se le atribuyan a un sitio en específico debido a su bagaje histórico. Sin embargo, mediante archivos históricos se ha podido rastrear huella de augurios y presagios en nuestro país que se han conservado durante el paso de los años, aunque la raíz de sus orígenes no esté completamente clara.

Aunque en cada región del país podemos encontrar gran cantidad de agüeros y supersticiones, estos son algunos de los más comunes en la población colombiana:

Si bien es cierto que los agüeros no son propios de una época en específico, sino que están inmersos dentro de la cotidianidad humana, hay fechas donde es más notoria su presencia, especialmente en nuestro país. Un ejemplo de ello es el 31 de diciembre, donde las personas con el fin de manifestar abundancia, prosperidad y solo cosas positivas para el siguiente año, ponen en práctica varios de ellos.

A continuación, les presentamos algunos de los más populares y representativos de esta época navideña, por si desea atraer suerte, amor y prosperidad para este 2023:

Vestirse de un color específico influye dependiendo de lo que las personas deseen en el momento. Es decir que:

Poner sobre la mesa espigas de trigo durante la temporada navideña es otro de los agüeros más conocidos en Colombia porque significa el deseo vehemente de que nunca falte la comida ni la abundancia. El trigo es considerado como símbolo universal de la alimentación y es por esa razón que no debe faltar.

Infaltables para finalizar el año, se deben tener a la mano 12 uvas.

Estas se deben comer antes de la media noche, pidiendo un deseo por cada una de ellas. Algunos consideran que debe realizarse faltando exactamente 12 minutos para que inicie el próximo año.

Para dejar atrás todo lo malo del pasado y dar paso a nuevos comienzos se suele hacer un año viejo.

Se trata de un muñeco de trapo vestido con prendas usadas, gastadas y viejas; el 31 de diciembre debe quemarse, para dejar atrás el año que pasó.

Aunque los agüeros hacen parte de las tradiciones principales dentro de muchas familias colombianas, existen otras que simplemente deciden no creer en ellos.

Para Gabriela Bravo hay algo fundamental que es el reconocimiento de la diferencia y el hecho de que alguien no crea en ellos no significa que no existen o no funcionan. “Las cosas no siempre tienen que estar sustentadas racionalmente. Muchos de estos augurios están sustentados en la esperanza y tienen un rol fundamental en las dinámicas sociales, por lo que es importante que prevalezcan”, concluye.