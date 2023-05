El colombiano Éiner Rubio ofreció un buen regalo a Movistar con la victoria en la decimotercera etapa del Giro de Italia disputada entre Le Châble y Crans-Montana, recortada a 74.6 km por el mal tiempo. El oriundo de Chíquiza, Boyacá, hizo gala de su potencia y resistió los ataques del francés Pinot y del ecuatoriano Cepeda.

El corredor de 25 años logró su primera victoria en el World Tour con un comportamiento inteligente en la subida a Crans Montana, donde se les escapó a Pinot y Cepeda, hazaña que emocionó en gran manera a los periodistas de Caracol que comentaban la transmisión.

La periodista mexicana Georgina Ruiz Sandoval, más conocida como ‘Goga’, desbordó adrenalina en los últimos metros del recorrido y alentó efusivamente a Rubio, que atacaba con fuerza.

“Vamos, Éiner. Éiner se está metiendo en la lucha. ¡Éiner, vamos! ¡Colombia va por la victoria de etapa! Se la guardó hasta el final, qué bárbaro”, expresó ‘Goga’ durante su narración.

Luego de su histórica victoria, el ciclista colombiano compartió con los medios de comunicación su satisfacción: “Mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro. El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia ha sido muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenía que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido”.

Para Rubio, el triunfo que alcanzó este 19 de mayo fue un sueño por el que venía trabajando desde hace tiempo: “Gracias a Dios, a las personas que siempre me ayudan. Se ha cumplido hoy el sueño. Sabía que Pinot venía muy fuerte, y que Cepeda también estaba muy bien. Solo tenía que dejarlos a los dos, jugar un poco mi estrategia, y por eso esperé al final”.

Clasificación Giro de Italia 2023

Pos. Corredor Equipo Tiempo 1. Geraint Thomas Ineos Grenadiers 51:20:01 2. Primoz Roglic Jumbo Visma +0:02 3. Joao Almeida UAE Team Emirates +0:22 13. Santiago Buitrago Bahrain-Victorious +5:12 17 Einer Rubio Movistar Team +9:23 126. Fernando Gaviria Movistar Team +2:36:26

La etapa 14 de la importante carrera será una nueva oportunidad para Fernando Gaviria en un recorrido en el que si bien tendrá un duro inicio con un puerto de montaña de primera categoría, los 100 kilómetros posteriores son llanos por lo que podrían terminar en el embalaje.