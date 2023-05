El colombiano Éiner Rubio (Movistar) se impuso en la primera gran etapa de montaña del Giro de Italia, este viernes, en la estación suiza de Crans Montana, al superar al francés Thibaut Pinot al término de una etapa recortada por las condiciones climáticas.

Rubio se impuso al esprint a Pinot (Groupama-FDJ) y al ecuatoriano Jefferson Cepeda (EF Education) después de solo 74 kilómetros de carrera para firmar su victoria más prestigiosa, con cerca de un minuto y medio de ventaja respecto a los principales favoritos.

Éiner Rubio, ganador de etapa 13 del Giro de Italia, se mostró emocionado

Tras su histórica victoria señaló a los medios su satisfacción: “Mi gran día. Lo venía buscando. He trabajado mucho para preparar este Giro. El otro día tuve inconvenientes con el clima; la lluvia ha sido muy dura para mí ayer. Pero sabía que no tenía que darme por vencido, tenía que seguir, buscar mi oportunidad, y hoy la he tenido”.

Y agregó: “Gracias a Dios, a las personas que siempre me ayudan. Se ha cumplido hoy el sueño. Sabía que Pinot venía muy fuerte, y que Cepeda también estaba muy bien. Solo tenía que dejarlos a los dos, jugar un poco mi estrategia, y por eso esperé al final. Seguro que en un rato seré consciente de lo que he conseguido; ahora venía a tope y solo con el pensamiento de tratar de ganar. Lo he conseguido, y voy a disfrutar mucho esta victoria”.

Los organizadores habían decidido suavizar esta 13ª etapa, descartando el puerto del Grand-Saint-Bernard debido al mal tiempo y al temor a nuevas bajas en un pelotón ya bastante mermado a estas alturas de la carrera.

El único triunfo de Rubio como profesional hasta este viernes era una etapa en el UAE Tour el pasado mes de febrero.