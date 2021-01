Una vida alejada de las cámaras es lo que simboliza a Egan Bernal, una figura que ha demostrado ser un luchador. Los triunfos, las caídas, su familia, incluida su nueva novia, se convirtieron en los conceptos que lo han definido durante su corto y victorioso proceso deportivo.

Egan Bernal viene de una pequeña familia de Zipaquirá. Un día como hoy, 13 de enero pero de 1997, nació el hombre que escribiría una exitosa historia en el ciclismo. Su amor por la bicicleta comenzó allí, en aquel municipio de Cundinamarca, que ahora es reconocido por ser la cuna de un verdadero ganador.

El ciclista siempre ha demostrado ser un hombre de familia, incluso en sus momentos de mayor éxito. Su núcleo familiar, compuesto por su madre Flor Gómez, su hermano Ronald y su padre Germán, representa la base sólida de este deportista.

Las pequeñas decisiones pueden cambiar radicalmente el transcurso de la historia de una persona, y más para un deportista de alto rendimiento, que tiene que tomar caminos decisivos a muy temprana edad: continuar y tal vez fracasar, o asegurase en una vida laboral.

Un testigo de esto fue Egan Bernal, quien pudo haber sido comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana. Sin embargo, con el apoyo y los consejos de su primer mánager, hoy está más que claro cuál fue la mejor decisión.

“Estudié por un momento periodismo. Y la verdad es que, gracias a Pablo Mazuera, estoy montando en bicicleta porque él fue mi primer mánager, quien me patrocinaba en ese momento. Decidí no montar más, pero me dijo que lo intentara un año más y que si veía que no iba a ser bueno, me ayudaba a pagar la universidad”, comentó en una rueda de prensa pública el joven de, ahora, 24 años.