“Estudié por un momento periodismo. Y la verdad es que gracias a Pablo Mazuera estoy montando en bicicleta porque él fue mi primer mánager, quien me patrocinaba en ese momento. Decidí no montar más, pero me dijo que lo intentara un año más y que si veía que no iba a ser bueno, me ayudaba a pagar la universidad”, relató el bogotano, criado en Zipaquirá, ante medios de todo el mundo.

Bernal, además, se mostró en estado casi de ‘shok’ mientras dialogó con los periodistas. En repetidas ocasiones repitió que no podía creer ser el nuevo campeón del Tour de Francia y que todavía no ha tenido tiempo para pensarlo o analizarlo por el día a día de la competencia.

"No he tenido tiempo ni para analizar lo que está sucediendo, solo sé que estoy a un día de ganar el Tour, no lo puedo creer" Egan Bernal.#GraciasEgan #TourDeFrancia pic.twitter.com/TrKsvD7MU0 — Win Sports (@WinSportsTV) July 27, 2019

Egan también realzó el ciclismo colombiano, el cual considera que siempre ha tenido excelentes pedalistas. Incluso señaló que el país ya merecía ganar el Tour porque Nairo y ‘Rigo’ estuvieron cerca de ganarlo, pero “siempre pasaba algo. Ahora lo tenemos y agradezco por confiar en nosotros”.

El ciclista del Team Ineos, que además se lleva la camiseta blanca de mejor joven, se coronó campeón de la ronda gala este sábado al defender la ventaja que sacó en la jornada de ayer ante sus principales rivales.

Mañana se hará el paseo del triunfo en los Campos Elíseos de París donde se congratulará a los ganadores de la carrera más difícil del mundo.