green

Un día después de que el Chicó descendiera y él atacara en su cuenta de Twitter a sus críticos y a la organización del fútbol colombiano, Eduardo Pimentel le respondió a ‘Matador‘ el video que el dibujante publicó insultándolo.

El caricaturista es hincha del Pereira y se reunió con varios amigos para ver el partido contra el Pasto en el que se definía si su equipo regresaba o no a la segunda división. Minutos después del triunfo ‘matecaña’ y de que se concretara el descenso de los boyacenses, ‘Matador’ y los demás aficionados se grabaron gritando en repetidas ocasiones: “Pimentel, Pimentel… hijup… pa’ la ‘B’”.

El dibujante ha manifestado en repetidas ocasiones sus reparos contra el directivo por ser uribista. Este último no aguantó más y decidió pronunciarse al respecto, incluyendo sarcasmo en su publicación y un dardo fuerte.

“‘Matador’, dentro de las ideologías que usted representa, que no son las mismas mías, y en el contexto del ambiente en que las hizo, me recordó algo que había escuchado en estadios llenos hace mucho tiempo. Me emocionó y me hizo sentir nuevamente importante”, escribió en un principio Pimentel.

Después de ese ‘agradecimiento’, llegó el ataque del directivo al caricaturista. “Muchas gracias, bufón de FAR (quizás haciendo referencias a las Farc)”.

‘Matador’ no ha respondido a ese tuit del presidente del Chicó, quien fue objeto de memes y burlas en las últimas horas. Esta fue la publicación que hizo él contra el caricaturista: