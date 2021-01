El incidente se presentó en el minuto 44 del primer tiempo, cuando ‘Ibra’ aparentemente dijo algo que enfureció a su rival, pues hubo airado reclamo.

Ambos quedaron frente a frente, empujándose, insultándose y chocando cabezas, hecho que por fortuna no pasó a agresiones mayores y que fue castigado por el árbitro central con tarjeta amarilla para cada uno.

Sin embargo, Zlatan Ibrahimovic, que abrió el marcador a favor del Milan en el minuto 31 con remate rastrero desde el borde del área, fue expulsado con doble amarilla en el minuto 14 del segundo tiempo por otra infracción.

Romelu Lukaku, por su parte, consiguió el empate para el Inter de pena máxima en el minuto 71, mientras que el danés Christian Eriksen marcó de tiro libre en el 2-1 definitivo en el séptimo minuto de adición.

Ahora, el conjunto interista enfrentará en semifinales de la Copa Italia al ganador de la contienda entre Napoli, club del arquero colombiano David Ospina, y el Spezia, cotejo programado para este jueves 28 de enero.

En video, el altercado entre ambos jugadores:

Tensions rising between Zlatan and Lukaku in the Milan derby 😳 pic.twitter.com/mbPDw32yn3

— Football on BT Sport (@btsportfootball) January 26, 2021