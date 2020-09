El encuentro se programó para este miércoles 30 de septiembre a la 1:45 p.m., hora colombiana, y se podrá observar en directo por televisión a través del canal ESPN 2.

Atalanta llega al cotejo luego de superar 2-4 de visitante a Torino, choque en el que Muriel hizo un gol y en el que Zapata y Mojica también tuvieron acción.

Entre tanto, a Lazio, elenco sin presencia de futbolistas ‘cafeteros’, lo precede su triunfo 0-2 sobre Cagliari, también afuera de su casa.

El compromiso tendrá como escenario en el Estadio Olímpico, de Roma, y será la segunda presentación para ambas escuadras en la presente liga italiana.

