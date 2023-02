Desde que el brasileño fue detenido comenzaron a circular varios rumores sobre su matrimonio entre los que destacaba que su esposa, Joana Sanz, ya le habría pedido el divorcio.

Sin embargo, la mujer se encargó de desmentir dicha información. “Quiero dejar claro que eso es totalmente falso. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, indicó.

“Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones”, aseveró la española.

De hecho, la mujer visitó a su esposo en el centro penitenciario de Brians 2 en Barcelona. El encuentro entre ambos duró poco más de una hora, según afirmaron los reporteros que se encontraban en el lugar.

A su salida, la Sanz se vio muy afectada, pero dio unas cortas palabras a los periodistas que le consultaron sobre su aparente intención de separarse del deportista. “No le voy a dejar solo en el peor momento de su vida”, sentenció.

Divulgan detalles de una conversación telefónica entre Dani Alves y su esposa

Ahora, se conoció que el Alves y Sanz tuvieron una conversación telefónica poco antes de que la española lo visitara en precisión.

La periodista Leticia Raquejo divulgó algunos fragmentos de la llamada en ‘El programa de Ana Rosa’, en la que el brasileño le dice a su esposa que no la quiere perder .

“Dani Alves le dice que sabe la decisión que ha tomado de divorciarse, pero que no la quiere perder y que la quiere mucho”, aseguró la comunicadora.

“Su esposa le contestó que está pendiente de su presente más inmediato, por lo que a pesar de que no están en su mejor momento, no va a dejarlo solo en este momento”, reveló Raquejo.