Medios de comunicación en España dieron a conocer la supuesta intención de la esposa de Dani Alves de pedirle el divorcio al futbolista, en medio del escándalo en el que está envuelto.

El brasileño está en el centro de una acusación por parte de una mujer que lo señaló por un delito de abuso, situación que presuntamente se presentó la noche del pasado 30 de diciembre en el baño privado de una discoteca de Barcelona.

Joana Sanz, casada con el jugador de 39 años desde 2017, salió al paso de los rumores que la involucran para hacer un anuncio frente a ese tema y demás rumores que puedan surgir.

Lee También

Esposa de Dani Alves, Joana Sanz, cuál fue su anuncio sobre tema de divorcio

La modelo acudió a su cuenta personal de Instagram para publicar una aclaración con respecto a los rumores que han surgido tanto como de una eventual separación como de cualquier otro tema alrededor.

“Quiero dejar claro que las informaciones sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto”, indicó.

En medio de la información que se ha dado sobre la relación marital del futbolista y la mujer de 29 años, la esposa del jugador hizo un anuncio con miras a cualquier rumor que pueda surgir.

“Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones”, aseveró la española.

Mientras Alves comparte junto a los prisioneros en una cárcel de Barcelona y sin desmentir una eventual intención de divorcio, ella dejó una conclusión contundente para evitar que cualquier información afecte el caso en cuestión.

“Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, finalizó la mujer que desde antes le envió mensajes de respaldo a su esposo.

De hecho, frente a ese último punto, el abogado del jugador brasileño presentó un recurso con el que busca que al deportista de 39 años de edad lo dejen en libertad preventiva pronto.

Esta fue la publicación que hizo la modelo después de que se divulgó la información acerca de su interés en disolver su matrimonio con el exdefensa de Barcelona, PSG y Juventus.