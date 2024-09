Por: Gol Caracol

La Dimayor reportó cambios de última hora en la programación de dos compromisos de la décima jornada de la Liga Betplay II-2024 y todo ello se debió al Mundial femenino Sub-20 y el duelo de los cuartos de final que tendrá Colombia frente a Países Bajos, este domingo 15 de septiembre en la ciudad de Cali.

Los compromisos que tuvieron cambio de hora son América vs. Deportivo Pereira y La Equidad contra Millonarios. El primero estaba previsto a comenzar a las 4:00 de la tarde del domingo, mientras que el segundo, tenía cronograma de las 6:30 p.m.

¿Qué dijo la Dimayor?

Así las cosas por medio de un comunicado en su página web, el mayor ente del fútbol colombiano comunicó lo siguiente: “La Dimayor se permite informar a la opinión pública los cambios de horario para los partidos de la Liga BetPlay que se disputarán el domingo 15 de septiembre. Como se informó con antelación, la programación de las horas de los encuentros entre América de Cali vs. Deportivo Pereira y La Equidad vs. Millonarios FC podían variar dependiendo de la clasificación y posterior programación del encuentro de la Selección Colombia Femenina vs. Países Bajos por el Mundial Sub-20 que se disputa en nuestro país”.

En el mismo enunciado se agregó que todo fue conjunto con la Fifa y buscando que no se crucen los partidos con el horario del partido de la Selección Colombia femenina Sub-20 vs. Países Bajos, programado para el domingo 15 de septiembre, a partir de las 4:30 de la tarde y que es válido por los cuartos del Mundial 2024.

Nuevos horarios para partidos de Millonarios y América en Liga BetPlay

América de Cali vs. Deportivo Pereira

Fecha: domingo 15 de septiembre

Horario: 6:00 de la tarde

Estadio: Bello Horizonte

La Equidad vs. Millonarios

Fecha: Domingo 15 de septiembre

Horario: 8:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

¿Cómo va Millonarios en la Liga Betplay II-2024 del fútbol colombiano?

Los dirigidos por Alberto Gamero que no podrán contar con Falcao García por lesión suman once puntos, esto tras once compromisos disputados y se ubican en la décima casilla de la tabla general. Por su parte, La Equidad, su rival del domingo en Techo, es noveno con 12 enteros.

¿Cómo va el América y el Pereira en la Liga II-2024?

Por su parte, el elenco ‘escarlata’ marcha es segundo con 16 unidades, esto luego de seis compromisos disputados. El Deportivo Pereira, por su parte, ha sumado diez enteros en siete partidos y se ubica en la casilla doce de la tabla general.

