Diego Maradona rechazó rotundamente ese rumor y dejó claro que nunca tuvo ningún acercamiento con Pablo Escobar.

“No conocí a Pablo Escobar, te lo juro por mi viejita que está en el cielo. Lo que hacía era horroroso”, indicó el recordado ’10’ de la Selección Argentina en una entrevista que le concedió al programa Líbero, del canal argentino TyC Sports, que fue citada por el diario Olé.

Lo afirmado por Maradona coincide con lo que dijo el exsicario de Escobar, Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, cuando el canal argentino TN le preguntó por esa supuesta visita del exfutbolista argentino al fallecido narcotraficante.

“Es la leyenda urbana. Al señor Diego Armando Maradona yo nunca lo vi con Pablo Escobar. Usted sabe lo que valía Maradona para venir a jugar en un equipo de acá. Maradona valía más que todos los equipos aquí de Colombia”, señaló alias ‘Popeye’ en su diálogo con ese medio de comunicación.

En la entrevista con Líbero, Maradona también le dio un consejo a la niñez sobre el consumo de drogas. “A los chicos les digo, no a la droga. No tienen participación con la familia, eso lo aprendí con mi viejo, porque yo no soy maleducado. En mi casa me educaron con amor. Yo cuando tomaba falopa no tenía nada, era un ‘zombie'”, concluyó el ahora técnico de Gimnasio de La Plata.