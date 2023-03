Con 26 años, la carrera de Diego Herazo ha tenido muchos altibajos, generando elogios y críticas a la par. Aunque tuvo semestres buenos en Valledupar, jugando la segunda división colombiana en 2018, y La Equidad, en 2021, su promedio goleador no es el esperado para un centrodelantero de sus características y que ha pasado por equipos importantes como Medellín, Millonarios y Deportes Tolima.

En Independiente Medellín tuvo varias etapas, desde que inició su carrera en 2015, y apenas marcado 3 goles en todas las competencias. En Cúcuta Deportivo tampoco le fue bien, solo registrando un gol en un par de temporadas. El paso por Valledupar hizo esperanzar a muchos con sus 17 goles entre Ascenso y Copa. Y en Bucaramanga tuvo un 2019 aceptable con 9 anotaciones.

(Vea también: “Quería marcar y celebrárselo a ellos”: Diego Herazo, a hinchas de Millonarios)

Pero la gran expectativa se generó por Herazo en La Equidad, cuando en 2021 registró 13 goles entre Liga y Copa Sudamericana. Pero volvió al Medellín y volvió a fallar, sin muchos partidos y prácticamente sin pesar en los partidos del ‘poderosos’. Sin embargo, en Millonarios creyeron en él y Alberto Gamero lo llevó como referente en el ataque para 2022, consiguiendo 9 goles en Liga y 3 en Copa Colombia, dejando una deuda en Copa Libertadores y un promedio bajo para los 50 partidos que disputó.

Hinchas de Millonarios recuerdan fallos de Diego Herazo, por sus declaraciones contra el club

Por esas razones, más las llegadas de Fernando Uribe y Leonardo Castro, para 2023 Millonarios decidió no hacer uso de la opción de compra que tenía con Medellín y el atacante terminó en el Deportes Tolima para 2023. Y apenas iniciando la campaña, el tanque ha marcado 3 goles en 9 partidos entre primera división y Copa Sudamericana, mostrando que puede volver a esos números del pasado.

(Vea también: Le fijaron nueva fecha a Daniel Cataño para que rinda descargos por polémica notificación)

Sin embargo, después de haber anotado el empate en el partido Tolima vs. Millonarios, siendo la figura y jugador más peligroso, sus declaraciones dieron para hablar y polemizar. Y es que, apenas terminó el partido del pasado miércoles 29 de marzo, el delantero dijo que no había sido un partido especial y que le alegraba ver a sus excompañeros:

“Es un gol pa’ los hinchas y pal’ equipo en el que estoy ahorita. Cada uno cumple su ciclo y el paso por Millonarios fue muy importante. Me alegra ver a los compañeros bien, ver el fútbol que están jugando y ahora estoy enfocado en Tolima”.

Pero apenas medio días después, en una entrevista para ‘El Vbar’ de Caracol Radio, cambió el discurso y dejó entender que quería demostrarles a los azules lo que dejaron ir. Además, culpó a sus excompañeros por su falta de goles y criticó el poder ofensivo actual del equipo de Gamero:

“Quería marcar, quería celebrarles a ellos y mostrarles que allá tenía mucho por dar. Estando en Tolima, tengo la posibilidad de mostrar todo lo que tengo por dar… Tenía una ‘espinita’, porque uno siempre da lo mejor de uno y a veces no se dan las cosas. Siempre le ‘echan el agua sucia a uno’ y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival… Hay una diferencia muy grande entre Millonarios y Tolima, ahora, el delantero de Millonarios tiene una opción por partido, porque no tiene quién le ponga el balón. En Tolima siempre tengo opciones de goles, porque siempre me la ponen”.

Aunque no señaló a Alberto Gamero, sí dejó entender que en Tolima le dan muchos balones para marcar y en Millonarios no pasaba eso, dejando entender que sus excompañeros eran los que no ayudaban a que él marcara:

“No me gusta hablar de eso, porque estoy en Tolima, pero el problema no son los delanteros, sino quién le ponga las opciones de gol. Uno está ahí, pero si no te ponen balones de gol, ¿cómo vas a hacer goles?… En millonarios me fue ‘súperbien’, en el tiempo que jugué, hice las cosas de la mejor manera. Fui goleador del equipo en el año y goleador de la Copa…”.

Ante estas palabras y críticas, sin dar nombres puntuales, Diego Herazo terminó molestando a los hinchas del equipo azul de Bogotá y por eso le recordaron que tuvo jugadas desperdiciadas y fallos insólitos. Incluso hicieron recopilaciones en video, con sus errores con Millonarios.

Entre las acciones hay una de un partido contra Pereira, con centro de Bertel que Herazo cabecea por fuera de la portería, contra Envigado un par de malas definiciones ante asistencias de Daniel Ruiz y Stiven Vega. Otra en un clásico contra Santa fe en el que terminó pegándole a Daniel Ruiz cuando no había portero.

También se ve el desperdicio de un rebote que dejó Águilas Doradas en el área y dentro de las 5,50 el atacante remató al cuerpo del portero. Un juego contra Junior en Bogotá, en el que desaprovechó un centro de Andrés Felipe Román, mandando el balón a la tribuna, además de otro remate flojo, después de una habilitación de Daniel Cataño contra el América.

Y en un par de acciones justas un goleador de raza; tuvo una definición por fuera, cuando iba mano a mano frente al portero del Bucaramanga, además de aquella pifia, después de un rebote del portero de Junior, que terminó corrigiendo y anotando Jader Valencia.