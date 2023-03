Si había un rival que tenía entre ‘ceja y espalda’ Diego Herazo, el delantero revelación de la campaña del Deportes Tolima en el primer semestre del 2023, era a Millonarios. El ariete, quien durante el 2022 militó en el cuadro ‘Embajador’, quería una especie de ‘revancha’ personal: pues su campaña con el elenco bogotano no fue la deseada y nunca se pudo consolidar en el equipo estelar, por lo que dejó al club.

(Lea también: Le fijaron nueva fecha a Daniel Cataño para que rinda descargos por polémica notificación)

Es por eso que se produjo la celebración que tanto dio de qué hablar en las redes sociales. Luego de marcar una auténtica ‘joya’ de tiro libre, que valió para empatar con el azul, cuando desde los 23 metros le sacudió el arco a su excompañero, Juan Moreno, quien nada pudo hacer para contener el ‘bombazo’, el ‘Tanque’ se destapó. Y fue tal la repercusión que tuvo su desahogo, que al futbolista le tocó salir a explicar el porqué de su reacción.

En entrevista con ‘El Vbar’ de Caracol Radio, Herazo confesó que su estancia en el onceno capitalino le dejó una especie de sinsabor, pues dijo que nunca encajó en el estilo de juego del plantel dirigido por Alberto Miguel Gamero. Entre otras, porque según él no le llegaba el balón; una situación que se estaría repitiendo con Leonardo Castro, quien pasó sin pena ni gloria por el Murillo Toro.

“Es una diferencia entre Millonarios y Tolima. Tú te pones a ver el delantero de Millonarios y si mucho tienen una opción de gol por partido, porque no hay quién le ponga el balón. Yo tengo ahora más opciones de gol porque los compañeros me lo ponen. Muy difícil así. Castro ayer cuántas tuvo, una que la mandó por arriba, ¿Cuántas tuve yo?”, expresó el ariete chocoano.

#ElVbarCaracol 🗣️”Si no ponen opciones de gol cómo vas a hacer goles”: Herazo sobre su pobre paso goleador por Millonarios ➡️El jugador del Tolima comparó las ideas de juego de su equipo y las del ‘embajador’ 🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7ScY pic.twitter.com/TboLSvy4CZ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 30, 2023

El atacante no tuvo problema en reconocer que el deseo de festejar la anotación, de la forma en que lo hizo, fue por todos los comentarios que los hinchas del conjunto bogotano le lanzaron. En los que lo responsabilizaban, en gran medida, de no estar a la altura del club. Por ello, ante la opción de firmar con el ‘Vinotinto y Oro’, optó por tomarla, consciente de que encontraba un contexto favorable.

“Quería marcar y quería celebrárselo a ellos y mostrarles que allá tenía mucho por dar. Estando acá en Tolima tuve la posibilidad de demostrarles todo lo que tengo por dar (…) uno siempre da lo mejor y a veces no se dan las cosas y siempre le echan el agua sucia a uno, que como delantero no es y hay que demostrar cuando uno lo tiene de rival”, reveló el artillero, quien está en ‘vena’.

(Vea también: “Con él es así”: DT de Millonarios, sobre árbitro Roldán luego de 1-1 con el Tolima)

#ElVbarCaracol Ⓜ️Diego Herazo habló Millonarios y lo que sintió al marcarle a su ex equipo 🗣️”Siempre le echan el agua sucia a uno”: dijo el delantero 🎧Escúche la entrevista completa aquí: https://t.co/0c98oC7ScYpic.twitter.com/ybYpklApxh — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 31, 2023

Como era de imaginarse, su respuesta en el terreno de juego causó enojo entre los aficionados del cuadro ‘albiazul’, pero a su vez júbilo en su nueva familia. Y no era para menos, pues si existe un cotejo que se ha convertido en un ‘clásico’ para los de la ‘Tierra Firme’ es el que los pone, frente a frente ante este. Y, aparte del título liguero del 2021-1, está la racha de 15 juegos sin conocer la derrota.

“No me gusta hablar casi de eso, pero el problema no son los delanteros sino quien les ponga las opciones de gol, uno está ahí, pero si no te ponen las opciones de gol cómo los vas a hacer”, manifestó Herazo. Aunque consciente de que sus palabras podían herir susceptibilidades, salió en defensa de su relación con el Gamero y, en líneas generales, de su estadía en el equipo ‘azul’.