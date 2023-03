Tal parece que la ‘novela’ entre la Alcaldía de Ibagué y el volante de Millonarios, Daniel Cataño, está lejos de acabarse. Y todo tras el escándalo que generó el hecho protagonizado por funcionarios de la Secretaría de Gobierno, quienes notificaron al jugador de un proceso en el que está involucrado, luego de la agresión mutua vista el 12 de febrero en el césped del estadio Manuel Murillo Toro.

Aurelio Reyes, mayor retirado de la Policía quien oficia como director de Justicia desde el pasado 4 de febrero, es quien aparece en el video acompañado de uno de sus subalternos, y el que le comunicó a Cataño que debía presentarse a rendir descargos, tras golpear a Alejandro Montenegro: el hincha del ‘Vinotinto y Oro’ quien fue el que le propinó el impacto, en la antesala de lo que debía ser el juego. Este hecho fue reprochado por ‘Rafa’ Puentes, periodista mexicano, quien se fue con toda contra la Alcaldía de Ibagué.

En todo caso, quedó establecido que la audiencia a la que Cataño tendrá que acudir se efectuará el próximo 21 de abril, en la Casa de la Justicia, ubicada en el barrio La Esmeralda. A esta diligencia el futbolista podrá ir acompañado de su abogado, para adelantar de una vez y por todas esta citación e ir cerrando este engorroso episodio: tanto para él como para la afición de ambos equipos en disputa.

En qué va la situación de Daniel Cataño, luego de notificación

Ante la controversia que se generó con este suceso, porque se creyó que se había irrumpido en el camerino norte del ‘Coloso de la 37’, Reyes le aclaró a los medios que no fue así: sino que fueron al encuentro del deportista justo cuando estaba en el túnel. Y que dicho procedimiento no lo habían efectuado antes porque el conjunto en el que milita el paisa no lo quiso notificar, pese al correo electrónico enviado.

¡NUEVO VIDEO DE LA NOTIFICACIÓN! 👀 Se conocieron nuevas imágenes de la notificación del proceso pendiente por parte de la @Alcaldiaibague al jugador de Millonarios (@MillosFCoficial), Daniel Cataño (@danielcatano20). 📹 @Tolimaengrande1 pic.twitter.com/FUaDatuV0n — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) March 30, 2023

“Por intermedio del club se le envió la notificación de esta situación; sin embargo el club, lo que respondió en su momento, era que no lo iba a notificar”, le dijo Reyes a la periodista Máryuri Trujillo de Noticias Caracol, a la que le desmintió que hubieran invadido el espacio destinado para el foráneo, como se indicó de manera errónea, tras ver las primeras imágenes de la escena.

Es válido destacar que durante la actuación, que quedó registrada en video, a Reyes y al otro funcionario se les vio tranquilos; a diferencia del mediocampista, a quien se le notó alterado. Y apenas con su pantaloneta puesta, pues acababa de cambiar su camiseta con uno de sus excompañeros, con los que estuvo hasta el inicio del segundo semestre, cuando se dio su abrupta salida de la institución.

“En ningún momento se ingresó al camerino, porque él fue abordado en el pasillo. Y por él mismo, el inspector y yo nos vamos desplazando hacia allá”, agregó Reyes, quien fue enfático en decir que llegaron solo hasta la puerta, pero jamás traspasaron ese límite. Así pues, le salieron al paso a las críticas de un grupo importante de periodistas y personas que hacen parte de la familia del FPC.

Mientras esta situación sigue su trámite, Montenegro empezó a cumplir la sanción de tres años sin poder asistir al máximo escenario deportivo de los ibaguereños, y tendrá que pagar un monto de $ 23 millones; en una decisión que también generó opiniones en contrario, entre quienes la consideran justa y los que todavía han la califican de laxa con un violento, que perjudicó al club que dice amar.