Para muchos, el partido entre Deportes Tolima y Millonarios debió tener como ganador al equipo de Ibagué, ya que tuvo más acciones de gol e hizo figura al portero Juan Moreno. Sin embargo, Alberto Gamero afirmó que el 1 por 1 fue justo y tuvo un par de comentarios para evaluar el arbitraje de Wilmar Roldán.

Aunque solo tuvo elogios y reconocimientos para el antioqueño, por su labor en la administración de justicia y la fluidez que dio a los más de 90 minutos. Sobre el final de la rueda de prensa oficial salió con un reparo, totalmente equivocado, debido a la clara falta que desencadenó el tanto de Diego Herazo.

(Vea también: [Video] Molestia del DT del Tolima por empate contra Millonarios: “No me voy tranquilo”)

El partido tuvo un primer tiempo con mayor dominio de balón para los azules de Bogotá y en una jugada de recuperación, toque y centro, se dio el autogol de Léider Riascos, para poner el 1 por 0 para los de Gamero. Pero en el complemento casi todo fue para el equipo ibaguereño y solo en el remate llegó el merecido tanto de la igualdad definitiva.

Esto fue lo que dijo el entrenador de Millonarios:

Desde la primera jugada del partido se vio la lucha de estilos entre el juego físico y atlético del Tolima, enfrentando al fútbol de toque y control de Millonarios. En medio de todo esto, hubo ritmo de juego y Gamero resaltó que esto fue por la conducción de Roldán:

(Vea también: Autoridades le cayeron a Daniel Cataño en el camerino de Ibagué; no lo dejaron ni vestir)

Conforme pasaron los minutos, los choques eran cada vez mayores, pero esto no afectó el juego y así lo reconoció el DT samario, volviendo a hablar del manejo del juez central: “Se tornó el partido así, a veces, de mucho choque, pero sin falta; como lo hacía Roldán. Fue un partido de ida y vuelta, más en el primer tiempo. Y en el segundo, Tolima nos obligó a meternos atrás, a defendernos y, por momentos, nos defendíamos bien”.

Aunque para la afición y opinión futbolera hubo merecimiento para la victoria tolimense, Gamero dijo que “los 2 querían buscar el resultado… El empate es justo para los 2”. Y siguieron los elogios del entrenador de los ‘embajadores’ para Wilmar, porque no dejó ‘quema tiempo’:

Lee También

“Es buena la intensidad de partido, por eso digo, con Roldán los partidos van a ser así. Roldán y otros árbitros que están poniendo ese ingrediente al fútbol; no pitar tanto y apurar a los arqueros y a los jugadores para que saquen rápido. Me parece que hoy hubo buena intensidad, eso me gustó del partido, no solo de mi grupo, porque Tolima también la tuvo”.