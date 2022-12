El nombre de Emiliano ‘Dibu’ Martínez ha estado en boca de todos luego de la final de la Copa del Mundo ante Francia. El portero de la Selección Argentina fue una de las grandes figuras de dicho encuentro. Primero por la gran atajada que hizo al último minuto del tiempo extra, y posteriormente por lo que hizo en la tanda de penaltis.

Cómo es costumbre, el guardameta del Aston Villa, jugó con los nervios de sus adversarios y logró intimidarlos para que fallaran sus cobros. De esta manera, la albiceleste logró avanzar en los octavos ante Países Bajos y posteriormente derrotar a los ‘Galos’ en la gran final.

Sin duda, sus actuaciones lo pusieron en el podio de los mejores porteros de la actualidad. Sin embargo su manera de actuar y de celebrar también ha generado cierto odio en su contra. Una muestra de ello son los comentarios que ha recibido por parte de diferentes personajes del fútbol, quienes no han tenido piedad con él.

Uno de ellos fue Adil Rami, jugador que levantó la copa del mundo en Rusia con la Selección francesa. El atacante aseguró que ‘Dibu’ era el hombre más odiado. Además defendió a Mbappé de las burlas que recibió, afirmando que los argentinos celebraron más haberle ganado a él, que la obtención del Mundial.

🇫🇷👀 Adil Rami, campeón del mundo con Francia en 2018 (fue el único jugador de campo que no sumó minutos), criticó a Dibu Martínez y a los argentinos 🇦🇷 pic.twitter.com/UpgODcltUx — Diario Olé (@DiarioOle) December 22, 2022

Otro campeón del mundo que se pronunció fue el histórico Patrick Vieira. El actual entrenador de Crystal Palace criticó la celebración de Martínez cuando recibió el premio de mejor arquero de Qatar. La calificó cómo una decisión estúpida.

🇫🇷💥 Patrick Vieira se sumó a la lista de ex futbolistas, técnicos y hasta funcionarios franceses que cargaron contra el Dibu Martínez 🗣️ "A veces no puedes controlar las decisiones emocionales de la gente. Pero fue una decisión estúpida de Martínez hacer eso” pic.twitter.com/jklfvIPSeK — Diario Olé (@DiarioOle) December 25, 2022

A ellos se sumó Fabio Capello. En entrevista con la cadena Sky Sports, el ex entrenador del Real Madrid fue consultado por los gestos de cancerbero argentino. Sin alargarse mucho en su respuesta, el italiano afirmó “Es un estúpido”.

DESDE EUROPA SIGUEN CALIENTES CON EL DIBU 🤌🥱 A las críticas de Adil Rami, Patrick Vieira y Graeme Souness se sumó Fabio Capello. "Es un estúpido", respondió tajante el ex entrenador italiano cuando le consultaron por el arquero argentino. pic.twitter.com/grFZ1R46C5 — TyC Sports (@TyCSports) December 25, 2022

Pero las críticas no llegaron solo del viejo continente, pues desde Sudamérica también se han pronunciado en contra de Emiliano Martínez. El chileno Mauricio Pinilla, no se guardó nada y le recriminó sus burlas en contra de Kilyan Mbappé. “¿Quién es el ‘Dibu’ Martínez? ¿Quién es para burlarse Mbappé? Le clavó cuatro” sentenció el ex delantero de ‘La Roja’.

🇨🇱💥🧤 Mauricio Pinilla, ex jugador chileno, criticó la actitud del Dibu Martínez contra Mbappé 🗣️ "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería, ni me aparezco ni lo agarro en brazos", tiró 🎙️ ESPN Chile pic.twitter.com/Ad7UsCSV3z — Diario Olé (@DiarioOle) December 26, 2022

Pese a que se convirtió en ídolo absoluto en su país, a lo largo del mundo el ‘Dibu’ Martinez se convirtió en un personaje odiado.