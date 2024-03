Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales.

Este fin de semana será vital para uno de los equipos del Valle, que se enfrenta a una crisis importante y no solo en lo deportivo, sino que su parte administrativa lleva tiempo ‘tambaleando’.

El Deportivo Cali convocó para este sábado una segunda asamblea extraordinaria, puesto que en el mes de febrero no pudo desarrollarse por falta de quórum.

Adicionalmente, las noticias que ha recibido no le dan muchos alientos, pues sus esperanzas de acogerse a la ley de reorganización empresarial 550 se van desvaneciendo, pues será un proceso más largo del esperado debido a la decisión de la Cámara de Comercio de remitir el caso un juzgado civil, el cual deberá aceptar o rechazar la admisión de la institución a dicha ayuda.

Sobre este mal momento del equipo ‘azucarero’ algunos socios e hinchas han manifestado su preocupación, pues discutir estos temas en la asamblea es fundamental para tomar decisiones; sin embargo, la asistencia de una parte de los asociados ha sido un gran impedimento para tratar dichos temas.

A propósito de esto, Carlos Baeza, asociado ‘verdiblanco’ desde el 2011 hace un llamado urgente para que asistan a la cita en la Sede Alex Gorayeb:

Además, se refirió a los manejos administrativos y a una notable división que existe entre los que toman las decisiones que él manifiesta no compartir:

“En el Cali vienen pasando muchas cosas en el futbol que yo no entiendo o yo sí entiendo, pero no me parece correcto lo que se está haciendo, mire el caso del ‘chino’; mire el caso de los jugadores Profeta y Villareal que se fueron. Entonces el patrimonio de nosotros que debemos realmente defenderlo, lo estamos dejando ir y miren en la situación que estamos”