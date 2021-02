Pese a que el Deportivo Cali está invicto y es el líder de la Liga BetPlay 2021-l, Marco Pérez continúa sin anotar en el campeonato. Debido a esto, la fanática prometió desnudarse si el delantero rompe esta racha negativa, que ya suma 6 compromisos.

“Si hace gol Marco Pérez, ¡hpta! Me empeloto pues”, escribió la joven el pasado sábado en su cuenta de Twitter, donde también publicó una fotografía con la camiseta alternativa del equipo caleño.

Martínez, quien en un principio hizo el anuncio a modo de bromo, enfatizó en una entrevista con el Súper Combo de RCN que cumplirá con la promesa. Incluso, aseguró que muchos hinchas del América de Cali están haciendo fuerza para que Pérez convierta su primera anotación.

Si hoy hace gol marco Pérez, hpta! Me empeloto pues 💚 pic.twitter.com/g658S8keHv

“Subí una foto que decía que si Marco Pérez hacía gol, ponía una foto desnuda. Me mantengo porque ya me metí en el cuento. Todos los azucareros estamos esperando el gol de Marco. Hasta los americanos me hicieron fuerza”, precisó.