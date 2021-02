green

El entrenador del elenco ‘millonario’ aseguró que el fichaje de Agustín Palavecino, actual figura de elenco ‘azucarero’ del Valle del Cauca, está prácticamente finiquitado.

“Palavecino está a punto de llegar, ya está todo acordado entre los clubes, faltan detalles”, explicó inicialmente.

Y agregó que él mismo se encargó de ayudar en la negociación con llamadas al futbolista para convencerlo de firmar y ponerse la camiseta de River Plate.

“Es un jugador con el que he hablado, con el que me he comunicado y con el que estamos a punto de concretar”, reconoció Marcelo Gallardo en su comparecencia.

De cerrarse la operación, el mediocampista de 24 años de edad afrontaría la Copa Libertadores con el cuadro de la franja cruzada, mientras que si se queda en el Deportivo Cali, solo tendría competencia internacional en la Copa Sudamericana.

Palavecino llegó a la escuadra verdiblanca en 2019 procedente de Platense, institución de su país que posee el 50 % de los derechos económicos.

“Se consolidó en Colombia y ahora esperamos que se empape del fútbol argentino, de nuestra forma y que se pueda adaptar lo más rápido posible”, concluyó el timonel.

En video, las palabras del estratega del conjunto argentino: