El exabrupto del secretario de Gobierno de Ibagué, Milton Restrepo, quien pretendía ejercer un castigo severo contra la propia parcial del Deportes Tolima, fue corregido. Este martes, la Administración Municipal reculó y ‘echó reversa’ en una de las dos determinaciones polémicas de cara al partido del miércoles (8:00 p.m.) ante Millonarios, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023.

Los fans del ‘Vinotinto y Oro’, en la tribuna de Oriental, podrán entrar con su camiseta a esta localidad, pese a que Restrepo había dicho de manera tajante el pasado sábado que no podía ser así. Lo anterior, debido a que la sanción de tres fechas sin público en esta tribuna ya se cumplió y no puede haber una pena adicional, que no se ciña a la normativa del organización del espectáculo deportivo.

Y es que la presión en las redes sociales de los fanáticos de la ‘tribu’, a lo que se sumó el pronunciamiento del alcalde Andrés Hurtado, quien dijo desconocer lo dispuesto por su funcionario y le restó validez a su anuncio; pues desde su perspectiva, no tiene sentido alguno prohibir que los aficionados vayan con su indumentaria preferida, pues no es garantía de buen comportamiento.

“Eso no lo consultó el doctor Milton conmigo, me acabo de enterar de lo que me están diciendo. Le daremos solución para que todos los hinchas puedan asistir al estadio en una manera normal, con su camiseta. Es la misión mía, es lo que pienso de cómo debe ser la fiesta del fútbol, como debe ser cualquier fiesta deportiva: con cultura ciudadana”, había dicho el burgomaestre el lunes.

Pero así como se levantó esta restricción, por orden del alcalde Andrés H., también se mantuvo la prohibición del ingreso de barras organizadas del ‘albiazul‘ a la capital tolimense. Lo anterior, debido a los graves incidentes registrados el pasado 12 de febrero en el ‘Coloso de la 37’, en el que hubo enfrentamientos entre los propios seguidores capitalinos, y agredieron a miembro del Esmad.

Pese a que habría cierre de fronteras, tal parece que en el sector de Noroccidental y Occidental, los foráneos tengan su tiquete podrán disfrutar del juego. Eso sí: sin casaca ni ningún otro elemento de animación que los identifique como seguidores del ‘embajador’, por lo que habrá que ver cuántas personas llegan a la ciudad, pues deberán hacerlo en transporte particular o vía terminal de transportes.

Es preciso recordar que, a la fecha, solo hay boletería disponible para dos de las cuatro tribunas del máximo escenario deportivo de los tolimenses, en los sectores de Sur y Oriental. Y hay aseguradas, al menos por cifras extraoficiales, cerca de 18.000 entradas, que eran las que habían vendido en la fecha original, antes de la agresión del sujeto Alejandro Montenegro al jugador Daniel Cataño.

Con 13 puntos, el dueño de casa saldrá por una victoria que le permita retornar al grupo de los ocho mejores del campeonato, frente a un adversario que con 17 unidades se encuentra en el lote de clasificación. Y, de paso, quiere prolongar a 15 el número de partidos sin perder ante este contrincante, en una racha que se extiende desde febrero del 2017. Una especie de ‘paternidad’ naciente.