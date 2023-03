A través de sus canales oficiales, Deportes Tolima confirmó el proceso mediante el cual los asistentes podrán ingresar al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, con miras al partido de este miércoles (8:00 p. m.) ante Millonarios, en cotejo correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023. Un duelo que inicialmente debía efectuarse el 12 de febrero, pero se aplazó por el caso Daniel Cataño.

De entrada, el club confirmó que se emitieron nuevas entradas a los más de 18.000 asistentes que ya tenían su boleta para este crucial compromiso. Los códigos QR de la primera jornada quedaron inhabilitados y desde tempranas horas de este martes el proveedor logístico ‘Tu Boleta’ empezó a recargar los tiquetes vía correo electrónico, con un mensaje de confirmación que facilitó tal fin.

Según explicó la institución en su grupo de Whatsapp, la determinación se tomó por razones de seguridad, con el objetivo de evitar duplicidad en los ingresos al escenario deportivo. Así pues, todos los que tengan su acceso digital deberán renovarlo y descartar la que ya tenían en su poder; un hecho que ha generado toda clase de inquietudes entre los aficionados del combinado de la ‘Tierra Firme’.

❌ La boleta digital del 12 de febrero queda completamente inhabilitada. 👀 Las nuevas entradas estarán disponibles para su descarga a partir de mañana martes al medio día. — Club Deportes Tolima S.A ⭐️⭐️⭐️ (@cdtolima) March 28, 2023

“TuBoleta cargará nuevamente las boletas digitales del partido vs. Millonarios, los usuarios deberán entrar a plataforma y descargarla. La boleta digital del 12 de febrero queda completamente inhabilitada”, se publicó en las redes sociales del equipo, con lo que empezaron a clarificarse las disposiciones logísticas de cara a lo que sería el primer lleno de la temporada.

Solo quienes tienen entradas físicas, a la vieja usanza, podrán entrar sin tener que renovarla. En cuanto a las cortesías, como la gran mayoría son copias de tiquetes online, los respectivos QR quedarán inhabilitados y corresponderá a cada patrocinador del club definir el protocolo de entrega de los nuevos; toda vez que el compromiso de la gerencia de mercadeo del ‘Vinotinto’ es enviarlos de nuevo.

Confirma Martha Osorio, de @cdtolima, en esta comunicación a patrocinadores, que SÍ se emitirán nuevas cortesías. Beneficiados: atentos a cada empresa y la forma en que le harán llegar de nuevo sus boletas para el miércoles. pic.twitter.com/C3qAtrtU8b — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) March 28, 2023

Para quienes no compraron en la primera fecha, cabe destacar que solo hay boletería disponible de las localidades de Oriental y Sur, en un número reducido, a precios de $ 50.000 y $ 30.000, respectivamente.

En los demás sectores, se confirmó que hay ‘sold out’, por lo que se espera una masiva asistencia a las tribunas del ‘Coloso de la 37’, en juego por el que se esperó un mes y 17 días.

Todavía no se tiene certeza si la parcial visitante podrá o no ingresar al estadio de los ibaguereños, pues si bien se manifestó que se daría cierre de fronteras para evitar alteraciones del orden público, la determinación podría variar. Un aspecto importante, pues cerca de 2.000 tiquetes estarían en poder de foráneos y, en caso de no habilitarse puerta, el organizador deberá devolver el dinero.

A sus correos, @Tuboletaoficial les está enviando un mensaje que dice ‘Transacción exitosa’. Solo deben poner el e-mail con el que están registrados en la plataforma y de inmediato les aparecerá la entrada para este miércoles, de cara al juego entre Deportes Tolima y Millonarios. pic.twitter.com/k92IGBVpOY — M.Alejandro Rodríguez ⭐⭐⭐ (@donalhejor) March 28, 2023

En este duelo, el conjunto de la ‘Tierra Firme’ saldrá a defender el invicto de 14 partidos sin perder frente a este contrincante, lo cual no suceda desde el 22 de febrero del 2017. Y una racha sin reveses en el semestre de cinco cotejos, cuatro de ellos por la Liga y uno más en la Copa Sudamericana; por lo que el repunte del elenco de Hernán Torres Oliveros ha acrecentado el interés por este cotejo.