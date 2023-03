Se confirmó este lunes por parte del proveedor logístico Tu Boleta, la venta de entradas para el encuentro de este miércoles (8:00 p. m.) entre Deportes Tolima y Millonarios, en partido postergado de la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023, que no pudo efectuarse el pasado domingo 12 de febrero por la agresión cometida por un hincha del ‘Vinotinto y Oro’ al volante de la visita, Daniel Cataño.

Según la información divulgada, sí habrá tiquetes adicionales a los más de 17.000 que habrían sido adquiridos previamente para este cotejo, entre los 3.834 abonados y los demás que se hicieron a su boleta suelta. Aunque, como era apenas previsible, no estarán disponibles para todas las localidades habilitadas del ‘Coloso de la 37’, por lo que será decisivo verificar lo ofrecido antes de comprar.

Próximo partido del Deportes Tolima con Millonarios: precios de la boletería

En efecto, solo habrá disponibles ubicaciones para los sectores de Oriental y Sur, debido a que la capacidad de Occidental ya está comprometida, al agotarse el ‘papel’ en la fecha inicial; lo que también habría sucedido en el sector de Nororiental. A su vez, no aparece disponible el sector de Noroccidental, cuyas entradas fueron compradas solo en Bogotá por los visitantes, pero que no podrán ingresar esta vez.

En consecuencia, las únicas tribunas tendrán un valor de $ 50.000, en Oriental, y $ 30.000, para Sur; y de $ 15.000 en los ‘Pijaos Kids’ en la primera gradería mencionada. Aunque aún hay temas que no se han terminado de definir por parte de la logística, en temas cruciales como los que recibieron cortesías por parte de los patrocinadores, y otros compromisos del club con entidades locales y demás asuntos.

Uno de ellos, vital en este proceso, es el de la reclamación del dinero de los seguidores foráneos y demás que no puedan asistir a esta nueva fecha. Lo anterior, teniendo en cuenta la decisión de la Comisión Local, que dispondrá de cierre de fronteras para esta nueva cita; debido a los enfrentamientos registrados entre la parcial capitalina, en los que salió agredido un efectivo del ESMAD.

De parte del dueño de casa, no se ha informado cuántas entradas fueron puestas en poder del público, aunque se calcula que no sean más de 8.000; a juzgar por la capacidad del escenario y las localidades ya agotadas. A su vez, el gran problema será para quienes no compraron de manera directa su boleta por los canales oficiales, sino acudieron a revendedores para asistir a este choque.

Las próximas horas serán determinantes para ir entendiendo las medidas logísticas de cara a este juego, en el que los locales, con 13 unidades, ubicados en la octava casilla de la clasificación, recibirán a los ‘embajadores’, que con 17 puntos pelean en la parte alta del tablero de posiciones. Un compromiso en el que, a su vez, los dirigidos por Hernán Torres saldrán a exponer invicto de cuatro fechas en Liga.