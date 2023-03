Deportes Tolima ganó su tercer partido en las 10 fechas que van de este semestre y logró meterse al grupo de los ocho mejores del fútbol colombiano; además, con buen fútbol y un rival, como Huila, que le jugó parejo e incluso, de no ser por ambos porteros, el cotejo hubiese tenido más goles.

Un juego que le vuelve a dar tranquilidad a Hernán Torres Oliveros, quien incluso luego del encuentro indicó que todavía hay personas que piden su ‘cabeza’; esto luego de dar su percepción sobre el clásico del Tolima Grande.

Y sobre el doblete, en su primera titularidad, Diego ‘Tanque’ Herazo, quien acompañó a Hernán Torres en la rueda de prensa y fue la figura del compromiso, indicó que desde el primer momento que tuvo la posibilidad de llegar al Tolima se sintió cómodo y que quiere aprovechar cada día, el trabajo para dar todo cuando tenga la oportunidad como sucedió en esta ocasión.

“Siempre he trabajado con mis compañeros Caicedo y Gil, hoy me tocó hacer un gran trabajo y me he acomodado bien; se viene un partido importante, peleamos por estar entre los ocho y ahora prepararnos para el miércoles sacar los tres puntos”, aseguró.