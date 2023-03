Tal parece que entre el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y su secretario de Gobierno, Milton Restrepo, hay una evidente desconexión, a tal punto que ambos han salido con diferentes posturas de acuerdo a las medidas de seguridad con miras al partido del Deportes Tolima de este miércoles (8:00 p.m.) frente a Millonarios; por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023, que originalmente debía efectuarse el pasado 12 de febrero.

(Le puede interesar: “Contra Millonarios no habrá excepción”: Herazo, que marcó doblete, avisó a su exequipo)

El mandatario local salió a reprender de manera pública a su funcionario, quien había advertido el sábado anterior, de cara a este juego, que los hinchas del ‘Vinotinto y Oro’ no podían llevar siquiera su camiseta a la tribuna Oriental; la cual volverá a abrirse para este duelo, luego de tres fechas de sanción. Y los insólitos argumentos que dio para decretar el cierre de fronteras en esta cita.

Mientras Restrepo fue enfático en comunicar las disposiciones de cara a este cotejo, el burgomaestre abrió la puerta para que las mismas se vengan abajo. Luego de lo que debían ser nuevas reuniones de las autoridades locales con el club local, que se vería perjudicado en materia económica si se mantienen las restricciones, debido a que tendría que devolver dinero de las boletas del visitante.

“Hubo una comunicación que estamos confirmando, que decía que debía hacerse cierre de fronteras. Si esa comunicación viene de la Federación, la confirmaría. En el transcurso del día espero informarles de la mejor manera para saber si vamos o no hacer cierre de fronteras”, indicó el alcalde en relación con impedir el acceso a la ciudad de fanáticos del cuadro ‘albiazul’.

(Lea también: “Tu cara cuando…”; Daniel Samper, goleado a punta de memes por caída de Santa Fe)

En cuanto a la llamativa prohibición del uso de casacas y otros elementos de animación en uno de los sectores del ‘Coloso de la 37’, el gobernante dijo desconocer esta medida; y con sus palabras prácticamente la derogó. Aunque falta que se haga oficial por parte del organizador del espectáculo, pues al secretario de Gobierno se le vio firme en las determinaciones tomadas por la Comisión.

“La verdad, eso no lo consultó el doctor Milton conmigo, me acabo de enterar de lo que me están diciendo. Le daremos solución para que todos los hinchas puedan asistir al estadio en una manera normal, con su camiseta. Es la misión mía, es lo que pienso de cómo debe ser la fiesta del fútbol, como debe ser cualquier fiesta deportiva: con cultura ciudadana”, destacó Hurtado.

Y es que, en su concepto, no se puede limitar a alguien para que se comporte de óptima manera. “Me puedo ir de negro, de gris, de blanco, de zapote, del color que quiera, pero comportémonos bien en el estadio. Una camiseta no quiere decir que alguien no se vaya a comportar bien”, comentó sobre el particular el alcalde, que le prometió a los espectadores interceder ante esta restricción.

Lee También

Lo último que se supo es que este martes, a las 10:00 a.m., habrá una nueva y definitiva reunión entre la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol y la directiva del club anfitrión, con el ánimo de confirmar o modificar las medidas actualmente comunicadas por Milton Restrepo: quien por sus controvertidas salidas, algunas de ellas consideradas en falso, ha sido objeto de críticas.