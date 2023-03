Se acerca la fecha del sorteo para la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, instancia del torneo a la que clasificó con méritos Deportes Tolima, tras vencer a Junior. Y para el ‘Vinotinto y Oro’ es la ratificación de su buen presente a nivel internacional, pues ya es el quinto año consecutivo con presencia en los certámenes de la Conmebol, lo que le ha dejado buen rédito económico a la ‘tribu’.

Ya son 11.100.000 dólares los que ha ganado el cuadro de la ‘Tierra Firme’ por sus participaciones tanto en la Sudamericana como en la Copa Libertadores, lo que además le ha permitido mejorar en su coeficiente en el continente. Actualmente, se ubica en la casilla 47 entre los mejores clubes de esta parte del mundo, por más de que viene de un duro revés, como su fracaso liguero en la Liga 2 2022.

Solo en lo que va de este año ya tiene 1.125.000 de los ‘verdes’ adjudicados, a los que podrían sumarse entre 500.000 y 550.000 dólares más, si logra meterse a los octavos de final de la ‘Gran Conquista’. Sin contar el incentivo de 100.000 dólares por cada victoria en esta instancia, lo que podría dejarle a los ‘musicales’ un buen rédito; justo en momentos en los que su estabilidad estaría en riesgo.

A la par del buen número de futbolistas que ha transferido al balompié del exterior, como las sonoras transferencias de elementos como Yeison Gordillo, Jaminton Campaz y Ánderson Plata, entre otros, también se destacan estos buenos dineros; que ningún otro club del rentado criollo puede mostrar en sus balances. No en vano ha sido el único, en los últimos cuatro años, en sacar la cara por el país.

Es por esto que compartimos, en detalle, el jugoso balance en bruto que han recibido en su cuentas los del Deportes Tolima: quienes quieren hacer un decoroso papel en esta nueva versión de la competencia, en la que está por décima vez; luego de las protagonizadas en 2006, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 y 2021. Toda una envidia de los grandes elencos del FPC.

Premios en dólares que le ha entregado Conmebol

2019: 3.375.000.

Copa Libertadores (fase de grupos): 3.000.000.

3.000.000. Copa Sudamericana (fase 2): 375.000.

2020: 1.425.000.

Copa Libertadores (fase 3 previa): 1.050.000.

1.050.000. Copa Sudamericana (fase 2): 375.000.

2021: 1.125.000.

Copa Sudamericana (fase de grupos): 1.125.000.

2022: 4.050.000.

Fase de grupos: 3.000.000.

3.000.000. Octavos de final: 1.050.000.

2023: 1.125.000*

Copa Sudamericana (fase de grupos): 1.125.000.

*Balance parcial.

Gran total: 11.100.000.

Este lunes 27 de marzo se definirá en Luque (Paraguay) el camino de seis partidos que deberá afrontar el ‘Vinotinto y Oro’, que se ilusiona con dar el gran golpe y darle una nueva alegría a su afición; que aún recuerda la histórica clasificación a los octavos de final de la Libertadores. Lo único definido antes del evento es que no se cruzará con los demás representantes del balompié criollo.

A su vez, se sabe que la ‘tribu’ no rivalizará ante un reciente campeón de la Sudamericana, Defensa y Justicia, y Newell’s Old Boys de Argentina: como tampoco lo hará con oncenos como Guaraní de Paraguay, Red Bull Bragantino y Botafogo de Brasil, Universitario de Perú y Palestino de Chile. Así pues, no se verá con dos ex ‘Pijaos’: el volante Rodrigo Ureña, en la ‘U’, y el zaguero José David Moya, en el ‘aborigen’.