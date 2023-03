En medio del secretismo del cuerpo técnico, que se ha encargado de alejar al plantel de los hinchas y de mantener al margen a la prensa, se conoció lo que sería la preocupante actualidad del Deportes Tolima: que tendría de nuevo un ‘hospital’ en su nómina, justo en la víspera del clásico regional frente al Atlético Huila de este sábado (8:30 p. m.); juego de la décima fecha de la Liga BetPlay 1 2023.

De acuerdo con informaciones extraoficiales, ya son cinco las bajas del ‘Vinotinto y Oro’ para este crucial encuentro, en el que se jugará la posibilidad de meterse entre los ocho mejores del tablero de posiciones. Situación delicada de la que no se ha pronunciado el estratega Hernán Torres Oliveros: el culpable de que poco o nada se sepa del presente de la institución en lo que va de la temporada 2023.

El lateral Nicolás Giraldo, el volante ofensivo Eduardo Sosa y el extremo Jeison Lucumí, a los que se suma el arquero Juan Camilo Chaverra, y podría unirse el recuperador Carlos Esparragoza, serían las ausencias del cuadro de la ‘Tierra Firme’ de cara a este compromiso: ante uno de los elencos que lucha por no descender y que está en racha, con tres victorias consecutivas en el campeonato liguero.

Aunque con exactitud no se sabe cada uno de los casos, era conocido que desde el 26 de enero Giraldo no actúa por un problema en su gemelo izquierdo; en tanto que Lucumí arrastraba una contractura que le generaba problemas a la hora de impactar el balón. De Sosa, el reporte es que no se habría entrenado con normalidad tras el empate (1-1) ante Atlético Bucaramanga, en condición de visitante.

Por su parte, aunque nunca se entregó un registro del club en la situación de Chaverra, es sabido que tiene una lesión de gravedad en una de sus rodillas, que lo marginó del primer equipo. Del que si no se tiene algún tipo de certeza es de Esparragoza, de quien se manifestó también tendría una lesión del mismo tipo, pero fue visto en las postales del entrenamiento compartidas por el club este jueves.

Llama la atención por parte de los medios que no se ha vuelto a saber nada del delantero Andrés ‘Topo’ Rentería, ni por qué no volvió a aparecer el mediapunta cartagenero Álvaro Meléndez. En realidad todo es incertidumbre cuando se trata de saber del hoy por hoy del plantilla, en una realidad que parece no tener explicación diferente a que se trataría de un capricho del adiestrador ibaguereño.

A estos elementos podría sumarse, si así lo decide el estratega, el volante de marca Cristian Trujillo: quien pese a que cumplió cinco cartones amarillos y debería cumplir fecha de sanción, la convocatoria del delantero Brayan Gil al combinado de El Salvador lo habilitaría para actuar frente a los ‘auriverdes’, debido a la normativa que permite utilizar jugadores sancionados en este tipo de casos.

Con este panorama, el ‘Pijao’ llegará a este duelo, con 10 puntos en la bolsa de 24 jugados, que lo ubican en la casilla 12 del tablero de posiciones. Con las mismas unidades que su contrincante, que está en el puesto 13, pero con un choque más que los ‘musicales’; en lo que se espera sea un intenso duelo por botín que le ‘caería del cielo’ a unos y otros, por las urgencias que se vienen en el torneo.