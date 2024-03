Dayro Moreno es uno de los jugadores más nombrados de los últimos días en la liga colombiana, dado que está a solo un gol de empatar a Sergio Galván Rey como máximo goleador del fútbol colombiano y en cualquier momento lo va a conseguir.

Sin embargo, hay que destacar que hubo una época en la que el jugador estaba tan obsesionado con ese reconocimiento, que dejó de jugar de forma grupal y por eso cualquier balón que recibía lo quería rematar sin buscar a sus compañeros, por lo que se desperdiciaban varias ocasiones claras.

De hecho, esto despertó varias críticas hacia el futbolista por parte de la prensa y de sus mismos compañeros, ya que no había un trabajo en conjunto sino que solo importaba que el tolimense marcara las ocasiones que tenía.

Ante esto, el entrenador Hernán Darío Herrera, más conocido como el ‘Arriero’, confesó que tuvo que amenazarlo con que no volvería a jugar si seguía con esa intención individualista.

En una entrevista con Win Sports, Hernán Darío Herrera confesó que tuvo que reunir a todos los jugadores en un salón para hablarle directamente al goleador y decirle que si no jugaba con sus compañeros, lo iba a sentar y su récord no se iba a romper.

“Lo amenacé por convivencia. Lo sentamos y le dije: “Si usted sigue trabajando solo para usted, lo saco y no vuelve a ser goleador”. Yo sé que quiere ser goleador, sería un honor para nosotros también, pero primero está el equipo”, aseguró Herrera.

Además, agregó que Dayro ya no le da cuota de premios a sus compañeros porque se prohibió, ya que eso también desnaturalizaba el juego y podía hacer que se fallaran ocasiones claras de gol por dársela solamente a él.

🎙️”Lo amenacé por convivencia, tiene para darsela al compañero y no, él quiere ser goleador y me gusta la idea, Dayro es un personaje muy bacano” Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera, técnico de Once Caldas.#PrimerToque pic.twitter.com/6jjq33TeGV

— Win Sports (@WinSportsTV) March 6, 2024