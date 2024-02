Por estos días el nombre del experimentado atacante está en boca de todos. Y es que cada vez está más cerca de convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol colombiano, un récord que muestra la exitosa carrera que tuvo.

En Colombia, tuvo la oportunidad de vestir la camisa de Once Caldas, Junior, Millonarios, Bucaramanga y Atlético Nacional y en todos estos equipos fue goleador. Sin duda, Dayro ha sido uno de los mejores atacantes que ha dado nuestro fútbol. Sin embargo no pudo brillar lo suficiente para ganarse un puesto en la Selección Colombia de Néstor Pékerman.

En la tarde de este viernes, el jugador estuvo en una entrevista con un programa radial y allí habló sobre su paso por la ‘Tricolor’. Uno de los periodistas le consulto si no creía que con su talento habría podido estar más tiempo en el combinado nacional, a lo cual el tolimense respondió con una especie de reclamo.

“A veces me pregunto porque no estuve en el Mundial 2014 con la Selección. Quedé de goleador en los dos semestres del fútbol colombiano con Millonarios, ahí me hubiera podido vestir la camiseta de la selección en el Mundial pero bueno tengo lindos recuerdos también. Estuve en la Copa América de Argentina, en la del centenario y en varios partidos de eliminatoria”, aseguró.