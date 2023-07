medida que avanza el periodo de fichajes se van conociendo nuevos rumores sobre el futuro de algunos jugadores colombianos. Uno de ellos es el caucano, quien no ha tenido una buena actuación con el Tottenham durante los últimos meses.

De hecho, a mediados de marzo lo culparon de una dolorosa derrota y hasta fue víctima de racismo por parte de algunos aficionados de los ‘Spurs’.

Su posible salida del equipo ha sido un rumor que ha crecido con el paso del tiempo, pero en las últimas horas este tomó más fuerza debido a una publicación de uno de los periodistas que más prestigio tiene en el mundo de los fichajes.

Según lo anunciado por el comunicador Fabrizio Romano, el Galatasaray (donde jugó Radamel Falcao) ya le hizo llegar una oferta al Tottenham para lograr la contratación del defensa ‘cafetero’.

Galatasaray have sent verbal proposal to Tottenham for Davinson Sánchez — confirmed. 🚨🟡🔴 #Galatasaray

Understand proposal is around €9m fee but Sánchez also has 2/3 more clubs now keen on signing him.

Spurs are prepared to let him leave, up to the player. pic.twitter.com/kEQOby4qMp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2023