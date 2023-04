Este sábado quedará marcado como uno de los peores días en la carrera del futbolista caucano, quien no tuvo una gran actuación con el Tottenham y cometió un error que terminó con un gol del equipo contrario.

(Vea también: James no está tan devaluado como parece: es el jugador (sin club) más caro del mundo)

El duelo en cuestión fue el que disputaron Tottenham y Bournemouth en Londres y que terminó con la sorpresiva victoria 2-3 del equipo en el que juega el también colombiano Jefferson Lerma.

Dávinson Sánchez arrancó como suplente, pero una lesión del francés Lenglet hizo que el técnico del Tottenham lo mandara a la cancha al minuto 35 del primer tiempo cuando su equipo ganaba 1-0.

La falta de regularidad quedó en evidencia tan solo 3 minutos después de haber entrado al terreno de juego, ya que se quedó corto en un cierre y vio cómo el uruguayo Matías Viña empataba el duelo.

Pero el dolor de cabeza para el colombiano llegó tiempo después, cuando al minuto 51 trató de hacer un quite con el infortunio de que la pelota le quedó servida a un rival, que no desaprovechó la oportunidad y le dio vuelta al marcador (1-2).

Luego de esas acciones, el entrenador italiano Cristian Stellini decidió sustituirlo al minuto 58 por Danjuma. Es decir, el zaguero de la Selección Colombia solo disputó 23 minutos.

La molestia de Sánchez fue evidente, ya que mostró su bronca al momento de llegar al banquillo. Lo que llamó la atención fue que la hinchada del Tottenham celebró su salida e, incluso, lo llenó de abucheos en algunos momentos que tocaba el balón.

Lee También

Una vez finalizado el partido, al arquero y capitán de los ‘Spurs’ le consultaron por esa situación y no dudó en respaldar al ‘cafetero’. De hecho, sintió pena ajena al asegurar que nunca había presenciado algo así en una cancha.

Acá, las palabras de Lloris sobre Sánchez (desde el segundo 52):

🗣️| Hugo Lloris on Spurs fans booing Davinson Sanchez:

"I've never seen this in my career!"pic.twitter.com/IN1scMlzCU

— The Spurs Watch (@TheSpursWatch) April 15, 2023