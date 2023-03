El zaguero central colombiano, Dávinson Sánchez, ha sido señalado como uno de los responsables de la eliminación de su equipo en la FA Cup.

Nuevamente, el Tottenham ha quedado eliminado de una competición local; en esta ocasión, sucumbió ante el Sheffield United. Entre los principales señalados de la derrota del equipo londinense, el nombre de Dávinson Sánchez cobró mucha fuerza, jugador que había vuelto a la titularidad después de mucho tiempo. El solitario tanto del partido lo convirtió Illiman Ndiaye, sellando el pase de clasificación a los cuartos de final de la competición europea más antigua.

(Lea también: “Escupieron a mis hijas”: mujer agredida por hinchas de Millonarios reveló más detalles)

El ex Ajax de Ámsterdam quedó en la foto del gol, siendo criticado por los aficionados de los ‘Spurs’ por su falta de sangre y de vehemencia, puesto que dejó rematar al rival y no interceptó el tiro del adversario. Los insultos en las redes sociales se adueñaron de las páginas oficiales del club, donde miles de fanáticos arremetieron contra el nivel del colombiano, incluso evidenciando algunos casos de racismo contra el deportista.

En los comentarios publicados en las redes sociales, también hubo tiempo para referirse a la cultura colombiana, despertando episodios de xenofobia frente al país cafetero. Aún no se sabe si esto tendrá alguna repercusión o abrirá alguna investigación, pero lo cierto es que es muy lamentable que se presenten estos casos de odio en el fútbol. Tales fueron los comentarios en las redes, que incluso un aficionado le dijo a Dávinson que “no era tarde para convertirse en narco” en el marco de unos lamentables comentarios frente a la integridad del central.

Davinson Sanchez it’s not too late to become a narco— Steve Stephens (@McRayJYiddo) March 1, 2023