Minutos después del partido en el que el conjunto bogotano se impuso 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en el partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa Libertadores, la mujer colombiana expuso su caso en redes sociales.

Según contó, fue víctima de agresiones verbales por parte de algunos aficionados del ‘Embajador’, luego de que celebrara el gol del conjunto ecuatoriano.

En su cuenta de Twitter compartió videos de algunas personas, a quienes señaló de ser las agresoras de ella y sus dos hijas. De hecho, mostró a un miembro de seguridad del estadio, que, según ella, no hizo nada para defenderlas.

Este viernes, Carolina Vallejo dio más detalles de lo ocurrido durante el juego del conjunto bogotano.

“Me encontraba en la tribuna occidental. Yo me sentía segura como colombiana porque siempre fui al estadio y nunca había presenciado una cosa de esas, nunca lo había vivido. Cuando U. Católica hace el gol, como familia lo cantamos, es lo más normal y lógico, pero no se lo cantamos a la gente. Inmediatamente empezaron los insultos”, narró en el programa ‘El Vbar’, de Caracol Radio.

La esposa del futbolista ‘cafetero’ señaló que vivió momentos de temor por culpa de algunos hombres que estaban alicorados, ya que también comenzaron a insultar a sus hijas.

“Esa gente estaba tomando licor y nos escupieron la cerveza a mí y a mis hijas. Cuando Millonarios hizo el gol, se vino un señor y otros hinchas que estaban adelante mío y empezaron a atacarnos. Gracias a otros dos señores no pasó a mayores, incluso ellos se ganaron un problema por protegernos a nosotras, que éramos 3 mujeres solas [ella y sus hijas]”, agregó en su relato Vallejo.

Asimismo, mostró su inconformidad con un hombre de seguridad, a quien señaló de burlarse de lo que le ocurrió.

“El chico de seguridad se reía y estaba esperando a que nos atacaran físicamente, eso es lo que me parece más triste. Me gritaban: ‘Chola, indígena, ecuatoriana’ y yo les decía que era colombiana, paisa. Yo, al ver a mis hijas llorando, no me podía poner a grabar. Haber visto cómo trataron a mis hijas me causó mucha tristeza”, mencionó la mujer en la cadena radial.