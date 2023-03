Para nadie es un secreto que la salida del volante Daniel Cataño del Deportes Tolima no se dio en los mejores términos. Y no porque erró el penal que, entre otras, le pudo costar a la ‘tribu’ 3,5 millones de dólares, además del título que estaba en disputa ante Atlético Nacional, aquel 26 de junio. Ni porque en ese partido dejó a su equipo con 10 hombres. Si no por sus actuaciones posteriores a esa amarga noche.

El jugador que provocó a los hinchas del ‘Vinotinto y Oro’ en redes sociales y en el campo de juego, y que fue víctima de una agresión por parte de un fanático de la ‘tribu’, en una atmósfera densa contra la parcial ‘Pijao’ que él mismo se cansó de alimentar, parece que por fin está dando reversa de las declaraciones que tanto dolor y daño causaron. Y que, además, expusieron la intimidad del plantel.

No de otra forma podrían entenderse las declaraciones que entregó al programa ‘Primer Toque’, de Win Sports, luego de que fuera figura en la clasificación de su actual club, Millonarios, a la tercera fase de la Copa Libertadores 2023. Y en las que, al menos a los medios de comunicación, por fin se expresó con palabras de agradecimiento al elenco en el que estuvo por cuatro años y al final defraudó.

Daniel, que marcó el tanto que le dio el tiquete a los ‘Embajadores’ rompió el silencio. Y si bien en las últimas horas entregó diferentes entrevistas, en esta se le ve, por primera vez, una intención de tratar de enmendar la rota relación con la afición que estuvo apoyándolo en los momentos más difíciles. Pero que no le perdona las infidencias que divulgó, ni que tuviera una actitud burlesca.

Daniel Cataño se desahogó

“Yo lo que menos quiero es justificarme”, empezó Cataño en su intervención, tras devolverle el golpe al agresor, identificado como Alejandro Montenegro. “Y quiero aprovechar, antes de decir cualquier cosa, de mandarle un mensaje a la gente del fútbol, de que hay que vivirlo en paz. Es muy especial para todos nosotros, hay que disfrutarlo. Tiene particularidades que hay que manejar”, agregó.

“Quiero mandarle un mensaje a toda la gente en Ibagué, especialmente a toda la hinchada del Deportes Tolima (…) Estoy agradecido con Ibagué, quiero a toda la gente, tengo muchos amigos allá, mi hija nació en Ibagué y vivo agradecido con el senador (Gabriel Camargo) y con toda la institución”, afirmó Cataño, quien también recordó la memoria del fallecido dueño del club.

“Aunque sé que el Senador ya no nos acompaña, fue una persona que me brindó su apoyo y la oportunidad de pertenecer al Deportes Tolima. Y yo con él siempre voy a estar muy agradecido. Porque en un momento difícil de mi carrera (lesión de ligamentos) estuvieron ahí y me acompañaron. Y conseguí muchas cosas bonitas, otras no tanto”, manifestó el bellanita, de 31 años.

Según él, esas situaciones siempre lo formaron para bien, más allá de que tuvo actitudes contraproducentes y hasta ofensivas. “Yo por toda esta gente solo tengo palabras de agradecimiento, y siempre los voy a tener en un rincón de mi corazón, por todo lo que me permitieron vivir”, puntualizó el mediocampista, quien reveló que se sintió dolido cuando se puso en tela de juicio su profesionalismo.

“Mucha gente trató de insinuar de que yo me había vendido. Y eso a mí es lo más duro que me ha dado, porque eso nunca pasó por mi cabeza (…) en todos los equipos en los que he estado he tratado de conseguir cosas importantes”, recalcó el futbolista antioqueño. Quien recordó, como lo había hecho en el pasado, ese duro momento de la final frente a los ‘verdolagas’, que marcó su carrera.

Y afirmó que le es placentero vivir ese ambiente que llamó ‘hostil’ en el balompié. Que la los rivales silben su nombre y su presencia en el terreno. “Uno lo toma para motivarse y jugar y pasa en todos los estadios y en todos los continentes (…) Me decían cualquier cantidad de barbaridades, pero eso hace parte del juego”, dijo Cataño, quien reconoció que también actuó mal en ese momento.

“Si yo hubiera querido hacerle más daño a esta persona, ya estando en el piso, trato de golpearla o algo. Pero en ese momento Dios me dio esa capacidad de aguantar, de pensar un poco. Y veo que cuando la policía lo tiene en sus manos yo lo que hago es retirarme, porque uno con rabia puede hacer mil cosas”, finalizó el deportista, a quien las imágenes lo retrataron en posición de pelea.

