Posterior a la victoria de Millonarios 2-1 contra la Universidad Católica por Copa Libertadores, Daniel Cataño habló sobre lo sucedido en el Murillo Toro, donde fue agredido y respondió del mismo modo.

El Millonarios de Gamero avanzó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, y se encuentra a un paso de hacer parte de la fase de grupos de este prestigioso torneo.

En la victoria 2-1 contra el cuadro chileno, Daniel Cataño anotó un gol, pero fue protagonista por sus declaraciones post partido. Recordemos que, el exjugador del Tolima tiene una fecha pendiente de sanción (no podrá jugar contra el Deportivo Cali el fin de semana) , luego de que el Comité Disciplinario lo castigara.

“Creo que la paz y la tranquilidad es conmigo, por lo que ha pasado. No he salido a los medios en ningún momento, me he blindado con mi familia y ha sido la mejor decisión. Creo que es una recompensa de dios, agradecido con este grupo, la hinchada, que me respaldaron, también los directivos. Todos han estado pendientes de eso y necesitábamos ese triunfo”, dijo de una forma tranquila el volante.

Además, el nacido en Bello, Antioquia, expresó: “Opinar de eso ya que, cumplimos tres fechas. Seguramente el domingo posiblemente ni me vayan a poner, jugamos el martes. Yo hago de cuenta como si no estuviera sancionado, simplemente que me están cuidando para jugar contra Mineiro. Hay que ver el lado positivo”.

Por último, aprovechó los micrófonos de los diferentes medios de comunicación para enviarle un mensaje de paz a las hinchadas del rentado local. “Es una invitación para la gente, que de la violencia no se saca nada bueno. Obviamente uno queda triste y con ese sinsabor, por todo. Saben mi espacio, donde yo trabajo, jamás pensé que iba a pasar. Un insulto o una palabra mala contra uno es normal, llevo 15 años jugando fútbol y así haya botado un penalti con Tolima, en algún momento como rival de otros equipos, hemos sentido esos insultos”, concluyó.