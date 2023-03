Aunque con angustia y sufrimiento, más de lo esperado, Millonarios superó la segunda fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2023 y superó con global de 2 por 1 a la Universidad Católica de Quito. Ahora se tendrán que medir al poderoso Atlético Mineiro de Brasil, iniciando en Bogotá y cerrando en Belo Horizonte.

Justamente, por la programación del partido de ida se generó la molestia en la atención a medios que dieron Alberto Gamero y Macalister Silva, técnico y capitán del equipo azul bogotano. Y es que se presupuestaba y especulaba con que el partido en Bogotá se jugaría el miércoles 8 de marzo próximo, 6 días después del encuentro que les dio el paso en el torneo internacional y 3 días después del juego contra Deportivo Cali por la Liga BetPlay 1-2023.

(Vea también: [Video] Cataño anotó golazo con Millonarios, pero lo aterrizaron en la celebración)

Sin embargo, antes de salir del estadio El Campín, se enteraron en Millonarios que el partido había quedado programado para el martes 7 de marzo. Apenas con 5 días de descanso, teniendo en cuenta el partido contra los ecuatorianos y apenas 48 horas después del juego contra los caleños por la competencia local.

En la rueda de prensa oficial, casi con seguridad y teniendo un plan en la cabeza, el DT habló del partido que sería el próximo miércoles 8, según él: “A Atlético Mineiro, lo conocemos, los equipos brasileños se acostumbran a estar peleando la Copa Libertadores. Vamos a tener el primer partido aquí y la idea es ganar, porque uno siempre debe ir allá con 3 puntos… Tengo entendido que es el miércoles”.

Además, Gamero explicó lo que pasó después del partido de ida contra Universidad Católica en Ecuador y por qué decidió poner suplentes para enfrentar a Once Caldas en Manizales. Esto, dando respuesta a las críticas que recibió por poner tantos juveniles juntos y que tuvieron la derrota contra el ‘blanco blanco’:

(Vea también: [Video] Millonarios remonta contra U. Católica en Libertadores; golazos de Castro y Cataño)

“Yo sé que todo el mundo me criticó, por el equipo que llevé a Manizales. Pero nosotros jugamos el jueves en Quito, fuimos a comer a las 11 de la noche, los muchachos se fueron a su habitación a las 12. ¿Saben quién duerme después de un partido? Nadie. Se levantaron a las 7 para desayunar y salir a las 8 al aeropuerto. Llegamos el viernes a las 2 de la tarde, no se podía entrenar, al día siguiente viajábamos a las 12 del día y no se podía entrenar. El jugador es un ser humano y se cansa también”.