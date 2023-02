Aunque el partido era válido por la fecha 6 de la Liga BetPlay 1-2023, apenas fue el tercero de Millonarios en esta competencia, ya que tiene aplazados por diferentes razones. Con un equipo llenó de jugadores producto de la ‘cantera’, y hasta debutantes, los de Alberto Gamero cayeron 1 por 0 con Once Caldas, que marcó el gol de triunfo por medio de Dayro Moreno.

Desde que se conoció la nómina de jugadores que tendría en cuenta en el partido, se sabía que iba a ser un equipo improvisado y que nunca había jugado un partido. Las ausencias de Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Daniel Giraldo, David Macalister Silva y Leonardo Castro, se notaron mucho y los extrañaron los hinchas y compañeros.

Explicaciones de Alberto Gamero por derrota de Millonarios con Once Caldas:

Aunque para muchos es extraña la decisión, se sabe que Millonarios está apuntando a estar en la tercera fase previa de Copa Libertadores 2023, por eso quiso cuidar a sus jugadores para el partido de vuelta contra Universidad Católica de Ecuador y dio oportunidad a jugadores nuevos. Eso fue lo que destacó como positivo el propio Gamero, a pesar de la derrota.

En un principio, analizó la propuesta inicial y el planteamiento táctico de los 2 equipos, pero después habló de su tranquilidad por lo que vio:

“Para el segundo (tiempo), cuando entra Klíver (Moreno), es un medio-centro más fuerte, con 2 interiores como Larry (Vásquez) y (Nicolás) Arévalo. Me parece que el partido lo pusimos ‘mano a mano’.No tanto de ‘ida y vuelta’ porque Caldas, opciones claras, no tuvo. Nosotros, por momentos, por centros, por larga distancia, por tiros de esquina, tuvimos aproximaciones. Fue un partido normal, equilibrado, donde hubo un equipo nuevo, es la primera vez que juegan juntos, ni en los entrenamientos habían hecho este equipo. Y me voy con la tranquilidad de que ahí tenemos”

Eso sí, el técnico samario ve ‘el vaso medio lleno’, a pesar del resultado y caída en Manizales: “Se va uno triste, por el resultado, por lo que hicimos en el segundo tiempo. Pero hay de dónde escoger, muchas cosas por corregir y muchas cosas que van a dar para el futuro del equipo”. Tal vez lo único que criticó, fue la jugada del gol recibido y anotado por Dayro:

“¿Qué no me gustó? La equivocación del gol, porque la habíamos practicado y visto en video… Me gustó mucho, que el equipo no perdió lo que estamos haciendo. La posesión de balón la hicimos más elevada, el equipo no jugó al pelotazo, intentó salir desde el fondo, en todo momento hizo la presión alta, no perdió la esencia y lo que estamos haciendo”

Obviamente, los hinchas quieren resultados, por eso las críticas o búsqueda de errores es normal, pero Alberto Gamero vio más cosas positivas que muchos aficionados y sus palabras no gustaron a la afición. Por ejemplo, seguir defendiendo el estilo, que hasta ahora solo ha dado un título de Copa local en más de 3 años:

“Cuando uno pierde un partido, siempre busca errores, pero también hubo muchas virtudes del equipo, me encantó… Nos faltaron cosas, normal que le hagan falta cosas al equipo, con los muchachos que estaban. Me gustó mucho la personalidad que tuvieron, el carácter de no ir a otra idea que no estamos jugando. La respetaron, la hicieron y se perdió un partido porque Caldas tiene un goleador”.

Por la derrota de Millonarios con Once Caldas, por las declaraciones de Gamero y por el contexto, el partido del jueves 2 de marzo se convierte en un límite que los hinchas ponen para seguir creyendo en el proyecto o empezar a pedir cambios en el banquillo.