Muchos esperaban que Millonarios ganara en Quito, visitando a Universidad Católica de Ecuador en la ida de la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2023, pero al final no pudo jugar bien y apenas sacó un empate sin goles. El desarrollo del juego no fue nada cercano a lo que ha mostrado en el FPC y por eso había muchas preguntas para Alberto Gamero.

Pero el DT no quiso ‘encender alarmas’, sus respuestas a los medios dejaron ver que estaba tranquilo por el resultado y, además, resaltó muchas cosas que vio del rival y que se pueden poner en práctica en la vuelta a jugarse en El Campín de Bogotá el 2 de marzo próximo.

Respuestas de Alberto Gamero después de Universidad Católica vs. Millonarios:

En la primera respuesta de Gamero, en la que explicó el papel de Daniel Cataño por los costados y sin ser importante en el juego, ya empezó a generar molestia en la afición. Aunque él explicó que estaban jugando 3 volantes ‘número 10’ (David Macalister Silva, Daniel Cataño y Óscar Cortés):

“De pronto, Cataño en marca, no fue el que todos esperábamos. Pero cuando cogía el balón, era otra cosa, porque su función es más de ataque que de marca… La idea era esa, tenerlos a los 3 para que tuvieran el balón. De pronto, el error no fue que Cataño no tuviera buena marca”.

Para el DT del equipo ‘embajador’ reconoció que el plan no salió porque el rival no le permitió jugar como se esperaba: “El error fue que no tuvimos el balón, como pretendíamos tenerlo, porque teníamos 2 medios-centros que saben jugar, más los 3 ‘números 10’. Intentamos tener el balón, pero lo perdíamos muy rápido. Pero, en términos generales, cumplió las expectativas que veíamos”.

Pero el llamado a la calma del samario no fue recibido así por los hinchas, que tomaron a mal varios mensajes de ‘Sonero’, sobre todo el tema de la altura y que el empate fue importante, además la justificación de la falta de remates al arco rival:

“No solamente Cataño, muchos del equipo sintieron lo que era la cancha, sintieron la altura y sacamos un punto valioso, ante un equipo aguerrido, que tiene argumentos para atacar y que nosotros lo controlamos…

Nosotros llegamos. ¿Que no fueron al arco (los remates)? Si hubieran sido al arco, hubieran sido gol y ganamos el partido. Pero nosotros llegamos.

En el primer tiempo, tuvimos 2 ‘mano a mano’ con Castro y con Cortés. La bola fue afuera, pero llegamos.

Tenemos que afinar la puntería, pero no vinimos a buscar el empate. Nos llevamos un buen empate contra un gran equipo, pero no vinimos a buscar el empate”.

Alberto Gamero insistió en que puso 3 volantes de creación y que fue a Ecuador a atacar, por eso reconoció a Universidad Católica por su juego: “No vinimos a defendernos, vinimos a proponer y ganar el partido, pero encontramos un equipo que tenía argumentos, se defendió bien cuando teníamos el balón, que nos atacó”.

Eso sí, el técnico de Millonarios destacó que no se va contento y mucho menos se confía del trabajo de su equipo, porque reconoció que debe corregir cosas. Pero otra de las cosas que no gustaron de sus explicaciones, fue lo que dijo de conocer bien al rival. Aunque se debe decir que el rival estaba estrenando técnico de forma oficial y por eso no había muchas referencias previas:

“No es de sentirse contento, simplemente, tranquilidad y mirar bien el partido, qué errores cometimos, qué no hicimos bien. Ya tenemos un mapa, mucho más exacto de lo que es la Universidad Católica. Teníamos videos de ellos, de este año, con un técnico nuevo, pero solo partidos amistosos. Hoy nos damos una idea clara de lo que es este equipo y podemos planificar nuestro partido en Bogotá”.

Seguramente a los hinchas no les gustó que se hablara de la altura, cuando Bogotá está a 2.640 metros y Quito está a 2.850, tampoco fue bueno el mensaje de haber atacado, pero no rematar al arco con riesgo y mucho menos fue bien recibido el tema de no conocer bien al rival. Pero en una semana, en El Campín, será la oportunidad para que Gamero pueda responder con el juego y se dejen atrás sus respuestas.