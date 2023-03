En las pantallas de ESPN, el ex jugador Carlos Valdés arremetió contra Millonarios, dando a entender que este no es uno de los equipos grandes del país.

Valdés, de ‘ESPN F Show’, es uno de los panelistas con más seguidores en el rentado local, fruto a la manera en la que expresa lo que siente. Este popular exjugador, habló previo a la clasificación de Millonarios a la fase 3 de la Copa Libertadores, luego de que posteriormente el equipo colombiano ganaría 2-1 frente a Universidad Cátolica de Ecuador.

Antes del pitazo inicial en Bogotá, el nacido en Cali confesó que Millonarios no era un equipo superior a los demás, como muchos periodistas lo querían hacer ver.

Del mismo modo, Váldes le mandó el siguiente mensaje al elenco dirigido por Gamero, y a todos sus seguidores: “Me sorprende que digan que Millonarios es la mejor representación que tiene Colombia. Para mí no lo es. Millonarios es un equipo que juega muy bien, pero no representa lo que ha sido Colombia”.

😅 @carlosvaldes5 se acaba de mear en la prensa bogotana! “Millonarios no es la representación de Colombia, es Nacional, América u Once Caldas, pero Millonarios no, están asustados con un equipo chico de Ecuador” #LIBERTADORESxESPN #espnfshowcolombia pic.twitter.com/KQleyuN3BF — HellHammer (@johngongo) March 2, 2023

Como si fuera poco, mencionó los equipos que para él, son los más representativos, internacionalmente hablando. “Decir que es la mejor representación es ignorar lo que han sido Nacional, América y Once Caldas internacionalmente”, agregó.

Por último y no menos importante, Carlos dio a entender que Millonarios es un equipo miedoso. Estas fueron sus declaraciones: “Hubo gente que dijo que no tenía ni siquiera rival. Metieron una burbuja no sé de dónde y ahora sí tienen miedo”.