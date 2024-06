Por: El Colombiano

El piloto de 18 años, que tiene doble nacionalidad, española de nacimiento y colombiana por parte de su madre, continúa impresionando con su calidad en la categoría Moto3, en la que se afianzó este domingo en el liderato al sumar su quinto triunfo de la temporada.

En un accidentado Gran Premio de Italia, séptima prueba de esta campaña, Alonso, en la CFMoto del equipo Aspar Team, estuvo imparable en el evento disputado en el circuito toscano de Mugello.

¡SUENA EL HIMNO 💛💙❤️! David Alonso entona el himno nacional tras su segundo triunfo de la temporada. La bandera de Colombia en lo alto del podio del motociclismo mundial. 🎥: @MotoGP_ESPN pic.twitter.com/EbcHY8A2Rb — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) April 14, 2024

El representante nacional triunfó por delante del neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) y del japonés Ryusei Yamanaka (KTM). La prueba estuvo marcada por el accidente del español Xabi Zurutuza (KTM), mientras que su compatriota Iván Ortolá (KTM) se fue al suelo en la última curva cuando rodaba en posiciones de podio y terminó sexto.

En su historial en Moto3, Alonso consiguió su novena victoria, superando las alcanzadas en 2023 (4), y comanda el certamen con 143 puntos, 37 más que el español Dani Holgado (GasGas), quien esta vez finalizó en la decimocuarta posición. Tercero es Veijer con 95 unidades.

David, quien durante el fin de semana fue el hombre más rápido en las sesiones de clasificación, confirmó su favoritismo en la carrera tomando el mando de esta desde que se apagaron los semáforos que dieron inicio al nuevo desafío de la categoría más pequeña del Mundial. Detrás lo escoltó en ese instante Iván Ortolá (KTM).

Un giro después, el neerlandés Collin Veijer, que partió cuarto, se puso a rueda del colombiano.

Pero en la vuelta cuatro, de 17, y como lo reseñó la agencia Europa Press, la bandera roja empezó a ondear en pista luego de que Xabi Zurutuza (KTM) se fuera al suelo en la curva 9 y la moto del italiano Filippo Farioli (Honda) le pasara por encima. “El vasco, consciente, fue trasladado en ambulancia al centro médico y la carrera se reanudó con 11 vueltas por delante”, relató Europa Press.

En la reanudación, Alonso defendió su primer lugar hasta el final en medio del cabeza a cabeza que mantuvo con el japonés Taiyo Furusato (Honda) y Veijer.

“Fue una carrera extraña, traté de estar calmado en el box con la bandera roja. Iba bien, pero Collin venía muy rápido, trataba de escaparme en algunas curvas. El equipo hizo un gran trabajo, hasta el final tuve que dar el máximo y si me pasaba, bueno, había dado todo. Creí en mí”, aseguró Alonso a los medios de comunicación.

¡Victoria para 🇨🇴 en Moto3! El GP de 🇮🇹 se deslumbró con la destreza y velocidad del piloto David Alonso, quien hace parte de ‘Imagen Colombia’ de @MinDeporteCol, y se llevó su quinta carrera de la temporada. Triunfo que lo afianzó en el liderato de la clasificación general. pic.twitter.com/S3Pof7QpvM — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) June 2, 2024

“Traté de fijarme solo en hacer mi propio camino. Trabajé mucho en no pensar en los de atrás cuando lideraba, centrarme en mis trazadas y sacar mi 90 %, dejando siempre un poco de margen. He visto todas las últimas vueltas de las carreras de Moto3 aquí desde 2023 hasta 2018. Esta vez me inspiré en Jorge Martín, he visto que se podía romper el grupo y ganar saliendo primero de la última curva”, agregó Alonso.

La próxima cita del Mundial será el Gran Premio de Assen, en Países Bajos, el 30 de junio.

