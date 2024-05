El circuito ‘Bugatti’ de Le Mans fue testigo de una emocionante batalla sobre dos ruedas en el Gran Premio de Francia de Moto3, donde el colombiano de origen español, David Alonso, se destacó al lograr su tercera victoria de la temporada en una carrera llena de acción y drama.

Desde el principio, Alonso demostró su dominio al liderar todas las sesiones de entrenamientos. Sin embargo, en la carrera, no estuvo exento de desafíos, especialmente con el español Daniel Holgado, líder del campeonato, pisándole los talones desde el principio.

David Alonso wins after an epic last-lap scrap 🏆🙌 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/NriQFYOKUT

Alonso, piloto del equipo CFMoto, partió desde la ‘pole position’ y mantuvo su posición en la cabeza de la carrera, mientras Holgado buscaba cualquier oportunidad para mantenerse cerca y evitar que su rival marcara el ritmo.

El neerlandés Collin Veijer también desafió la supremacía de Alonso, liderando en algunos tramos de la carrera y asegurándose un lugar en el podio.

A medida que la carrera avanzaba, la emoción crecía. David Muñoz intentó hacerse un espacio entre los líderes, pero sus esfuerzos fueron empañados por una sanción por conducción antideportiva, lo que lo relegó al final del pelotón.

Con Holgado, Veijer y Alonso, que ganó el Gran Premio de las Américas, disputando la primera posición en las últimas vueltas, Alonso finalmente decidió lanzar un ataque audaz. Superando a sus rivales, logró recuperar la primera posición y mantenerla hasta la línea de meta.

El podio quedó conformado por Alonso en lo más alto, seguido de cerca por Holgado y Veijer en segundo y tercer lugar respectivamente.

Back on winning ways and just ONE POINT behind @daniholgado96 💣

David Alonso wraps up a dream weekend in Le Mans ✨#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/rEWkJWxCSE

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 12, 2024