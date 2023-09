El colombiano David Alonso no para de hacer magia sobre las dos ruedas de su motocicleta. En la mañana de este 3 de septiembre se consagró ganador del Gran Premio de Cataluña de Moto 3, logrando así la segunda victoria –en tres carreras– que obtienen el nacional.

La definición de la carrera estuvo apretada y con un final de infarto. Hacia la última curva, el motociclista colombiano parecía que no tendría protagonismo en el podio. Sin embargo, aprovechó que se abrió un espacio en el pelotón y pudo acelerar a fondo para tomar la delantera.

El colombiano (Gas Gas) superó al español Jaume Masiá de Honda por apenas 76 milésimas de segundo. El tercer puesto fue para el también español José Antonio Rueda del equipo KTM.

Alonso supo aguantar un ataque que le proyectaba Jaume Masiá. Incluso, superó a David Muñoz, quien pisó la línea blanca y se fue al suelo. Cuando terminó la carrera, Alonso pidió la bandera tricolor y desfiló con ella por el circuito de Cataluña. El colombiano de 17 años es un histórico.

Esta es la segunda victoria profesional de Alonso y del motociclismo colombiano. El pasado seis de agosto se impuso en el circuito de Silverstone en Gran Bretaña.

Alonso, pese a haber nacido en Madrid, quiso representar a Colombia por decisión propia: su madre es de Bucaramanga. Su pasión por las motos inició a los 5 años, cuando le regalaron una. A los 9 años ya estaba decidido a ser piloto profesional, en su palmarés ostenta el título del European Talent Cup en 2020 y la Red Bull Rookie Cup, una de las competencias más importantes del motociclismo juvenil.

Esta es la segunda temporada de Alonso en el Moto 3, en 2021 competía en el GP de Emilia-Romagna y antes rodaba sobre las pistas de Portugal.

La próxima cita de este campeonato mundial será en el Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini que se dará entre el 8 y el 10 de septiembre.

The Colombian does it again! 🇨🇴

That's two victories in three races for David Alonso! 🥇#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/nlAABdFKIC

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 3, 2023