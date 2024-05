Daniel Felipe Martínez, ciclista del Bora, sigue haciendo historia en el Giro de Italia, al llegar tercero en una de las etapas de alta montaña más complicadas de la competencia.

El oriundo de Soacha, Cundinamarca, entró por detrás de Tadej Pogacar (4:58:23) y Valentin Paret-Peintre, confirmado así su casi segura aparición en el podio de este domingo, en Roma.

A raíz de la gran actuación en el tramo de 184 kilómetros entre Alpago y Bassano del Grappa, Daniel Martínez mantuvo el segundo lugar en la clasificación general a 9:57 minutos de Tadej Pogacar, quien ganó la etapa 20 y es el campeón virtual.

