Un hecho insólito ocurrido en el Giro de Italia se ha vuelto viral en redes sociales, un video en el que se ve al corredor colombiano Daniel Felipe Martínez descendiendo en su bicicleta, buscando el bus del equipo Bora, que lo dejó abandonado en Santa Cristina Valgardena.

Alterminar la etapa del martes, luego de 202 kilómetros que terminaron en el alto de Santa Cristina Valgardena, el bus se marchó del lugar sin Martínez.

El colombiano, que es segundo en la clasificación general, y ha sido protagonista de lujo en el Giro de Italia, se vio sorprendido el martes, cuándo, tras terminar la extenuante etapa, el bus y los carros acompañantes de su equipo, se marcharon sin notar la ausencia de Martínez.

En cada etapa, tras finalizar, los corredores son recogidos por el bus del equipo que los lleva hasta el hotel para realizar la recuperación, pero este martes, al terminar en el alto de Santa Cristina Valgardena, no fue así.

En el video que compartió Hannah Walker, la periodista y comentarista de ciclismo, se ve cuando Daniel Felipe y su compañero Maximilian Schachman, notan que los carros se fueron sin ellos y tratan de comunicarse para que vuelvan a recogerlos.

“No way” when @MaxSchachmann finds out the @BORAhansgrohe team bus has left already 😬❄️🚎@eurosport #GirodItalia 🇮🇹 pic.twitter.com/1Wx0HiLFEw

— Hannah Walker (@spannawalker) May 21, 2024