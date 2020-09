La etapa 13 del Tour de Francia cumplió las expectativas que había en ella al tener siete puertos de montaña, contar con uno de los pocos finales en alto de esta edición y sumar más de 4.000 metros de desnivel positivo, la cifra más elevada de todas las tres semanas.

La victoria fue para el colombiano Daniel Felipe Martínez. El campeón del Critérium del Dauphiné sorprendió con un ataque a 20 kilómetros de meta en el que demostró ser el mejor corredor del día. El nacido en Soacha le recortó un minuto al alemán Maximilian Schachmann, quien tenía en el bolsillo el triunfo.

Martínez se impuso en el embalaje final ante Lennard Kamna, compañero de Schachmann que nunca le dio un relevo y se quiso aprovechar del trabajo del colombiano.

Este es el primer triunfo en una gran vuelta para el joven talento nacional, integrante del equipo Education First. De esta manera, el cundinamarqués volverá al top 30 de la clasificación general del Tour, en la que había perdido mucho terreno por sus caídas en la primera semana de la carrera.

El pelotón de los favoritos llegó 6 minutos después de Daniel. Los eslovenos Primoz Roglic y Tadej Pogacar confirmaron que son los grandes favoritos al título, mientras que Egan Bernal cayó al tercer lugar y ahora cede 59 segundos con el líder. Nairo Quintana también cedió terreno y ahora es quinto a 1’12”.

Este es el video del remate de la etapa 13 del Tour de Francia, que ganó Daniel Martínez:

🦅 An aerial view of 🇨🇴 @danifmartinez96's winning sprint at the Puy Mary!

🦅 Vue aérienne du sprint victorieux de 🇨🇴 @danifmartinez96 au Puy Mary !#TDF2020 pic.twitter.com/1YnqVGROVP

— Tour de France™ (@LeTour) September 11, 2020