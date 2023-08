El partido entre Deportivo Cali y Millonarios en el Estadio Palmaseca correspondiente a la séptima jornada del campeonato colombiano estuvo marcado, más que por las emociones y la ausencia de goles, por el choque, los roces, las discusiones y las faltas, algo que de alguna manera ayudó el árbitro Escalante al no tomar las medidas disciplinarias correspondientes desde el primer minuto de juego.

De hecho, cuando apenas transcurrían dos minutos en el partido, el defensor del Cali Kevin Salazar barrió al atacante Luis Paredes y lo obligó a salir del partido. Pese a que hubo revisión del VAR, el juez central simplemente le mostró la tarjeta amarilla.

⚠️ Para mí era ROJA para Salazar por juego brusco. Lo primero que se debe analizar en una infracción es su naturaleza. En este caso el jugador del Cali se le lanza de manera peligrosa y el pie del rival hace palanca horriblemente. Escalante mostró solo amarilla #LALIGAxWIN pic.twitter.com/rOkjUZJzoe — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) August 25, 2023

Luego, la jugada en la que sí acertó el árbitro fue sobre el minuto 70, cuando en un balón dividido disputado por Teófilo Gutiérrez y Jorge Arias, el atacante saltó y terminó pisando en la parte de atrás de la pierna al defensor de Millonarios, por lo que nuevamente tuvo que intervenir el VAR y por eso se le puso la tarjeta roja al delantero del Deportivo Cali.

Merecida tarjeta roja para Teófilo Gutiérrez. ¿Millonarios está enfrentando a Deportivo Cali o a Equidad? ¿Al Cali lo está dirigiendo Alexis García? ¡Qué manera de pegar la del local! pic.twitter.com/p9SowXUmKT — WillyRodríguez (@WillyRodri13) August 25, 2023

Esta es la tarjeta roja número 26 que recibe Teófilo en su carrera deportiva, igualando a Victor Arístizabal como los delanteros colombianos más expulsados en la historia y ubicándose por detrás de Gerardo Bedoya (46), Eduardo Pimentel (33) y Francisco Fonda (30). Además, se acerca al defensor español Sergio Ramos, uno de los más expulsados en el mundo, que tiene 29.

Dichas expulsiones se han distribuido de la siguiente manera:

Junior: 12.

Deportivo Cali: 5.

Racing Club: 4.

Rosario Central: 2.

River Plate: 1.

Trabzonspor: 1.

Selección Colombia: 1.

Además, cabe destacar que en 2023 lleva más tarjetas rojas que goles, pues en los 17 partidos que ha jugado este año con Deportivo Cali y Bucaramanga, aún no se ha reportado con ninguna anotación.

Sobre esta cantidad de faltas y lo agresivo que fue el compromiso, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, aseguró en rueda de prensa que los rivales no entraban bien y por eso ahora tiene a dos jugadores lesionados para las siguientes fechas.

Ⓜ️ “¿El hincha del Cali se fue bravo?; yo me voy triste porque me llevo 2 jugadores lesionados. No es que se tiraban, vaya y véale el tobillo a Paredes, vaya y véale la cintura a Vargas, eso no fue solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse, nos pegan”: Alberto Gamero. pic.twitter.com/yraAdK2IGh — Cristian Pinzón (@Crispinllos) August 25, 2023

“Los hinchas del Cali se fueron disgustados, pero yo me voy triste porque me devuelvo con dos jugadores lesionados. No es que mis jugadores se tiraran. Vaya a ver el tobillo de (Luis) Paredes, lo tiene inflamado y eso no fue solo. Vaya a verle la cadera de (Juan Pablo) Vargas, también está inflamada y tampoco fue solo”, explicó Gamero.

Y agregó: “No podemos decir que Millonarios vino a tirarse porque a nosotros ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan. A veces hay que ser valientes, pero ahí tengo dos jugadores lesionados, lo mismo que el partido con Bucaramanga en el Alfonso López: salta Vega, el rival le hace caballo y ahí lo están operando. Eso no es que Millonarios se tira, sino que nos están lesionando”.

Finalmente, sobre la expulsión de Teófilo, aseguró: “No me van a decir ahora que no fue expulsión a ‘Teo’, porque lo pisa. Entonces si los hinchas se van molestos, no tienen que estarlo conmigo o mis jugadores, sino con los que cometen este tipo de faltas“.